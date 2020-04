Seit Dienstag, 0 Uhr, kontrollieren Behörde und Polizei mithilfe des Bundesheers die Einreisenden an den noch geöffneten Grenzübergängen rund um die Uhr und mit Gesundheitschecks. Die Grenzpolizeistelle in Untermarkersdorf wurde um 19 Beamte aufgestockt. „Wir haben Personal zugeteilt, um effiziente Kontrollen durchführen zu können“, bestätigt Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion.

Betroffen sind freilich auch die Weinviertel-Bezirke Hollabrunn, Mistelbach und Gänserndorf. Einreisende benötigen ein ärztliches Attest und müssen begründen, warum ihr Grenzübertritt wichtig ist. 180 Personen wurden am Dienstag bis 8 Uhr kontrolliert. Zwei hatten erhöhte Körpertemperatur und wurden zurückgewiesen. Die Rund-um-die-Uhr-Checks gibt es nun voraussichtlich bis Ende April, wie BH-Stellvertreter Karl-Josef Weiss beim Lokalaugenschein erklärte.

Erdwälle gegen Fahrt über Grenzäcker

Mit Barrieren abgesperrt ist übrigens auch die „Grüne Grenze“. Weil immer wieder neue Reifenspuren auf Grenzäckern zu sehen waren, wurden von tschechischer Seite sogar kleine Erdwälle errichtet, um unerlaubte Übertritte zu verhindern. „Natürlich überwachen wir auch dort. Es gibt immer wieder Schwerpunktaktionen“, erklärt Baumgartner. Aufgriffe seien auch schon vor der Coronakrise keine Seltenheit gewesen.

Insgesamt sei die Kriminalität jedenfalls zurückgegangen, was der LPD-Sprecher nicht zuletzt auf die große Präsenz der Polizei an öffentlichen Orten zurückführt. Die allgemeine Disziplin der Bevölkerung, was die Coronamaßnahmen betrifft, sei he rausragend, so Baumschlager, das habe auch das Osterwochenende bewiesen. „Die Leute haben sich sensationell an die Vorgaben gehalten. Hier gebührt Dank, dass wir das gemeinsam so schön hinbringen.“