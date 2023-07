Mailberger Restaurant Schlosskeller feierte Wiedereröffnung

„Das war schon eine sehr herausfordernde Aufgabe“, lacht die sympathische Gastronomin bei der Eröffnung des Schlosskellers in Mailberg. Gschnitzer ist die neue Pächterin und hatte nur sechs Wochen Zeit, das Lokal für die Eröffnung vorzubereiten. Zuvor war die gebürtige Salzburgerin Chefköchin im Golf-Restaurant Lengenfeld gewesen.

Den kirchlichen Segen hat „Barbara’s Schlosskeller“ von Pfarrvikar Christoph Pfann bekommen. Geplant wäre gewesen, dass Bürgermeister Herbert Goldinger das Lokal am Vormittag offiziell eröffnet. „Wir waren alle von Goldingers plötzlichem Tod schockiert und haben uns auch überlegt, die Eröffnung zu verschieben“, sagt Gschnitzer. Doch alles war vorbereitet, die Gäste hatten Tische reserviert, und daher fand die Eröffnung doch statt – mit einem reichhaltigen Mittagsbuffet. Für die Gäste gab es eine große Überraschung, nämlich „Iss, was du magst, und spende, was du willst!“

Gschnitzer will im architektonisch schönen Ambiente des Mailberger Malteser-Schlosses ihre Gäste mit traditioneller Hausmannskost und regionaler Küche verwöhnen. Was ist der Wirtin in ihrem Betrieb wichtig? „Damit alles gut gelingen kann, setzt das eine gute Teamarbeit voraus.“

Öffnungszeiten sind von 9 bis 22 Uhr, warme Küche wird von 11 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 20 Uhr angeboten, Dienstag ist Ruhetag. Kontakt: 02943/30 30 120 oder office@schlosskeller-barbara.com