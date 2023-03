Haderer-Buch: Radlbrunner Autor mit Hang für Kurioses

Zum 100-jährigen Bestehen Niederösterreichs veröffentlichte Robert Haderer den Bild-Text-Band „Unterwegs im Land der Vielfalt. Kulturhistorisches, Geheimnisvolles und Kurioses aus dem Wein- und Waldviertel“ (Verlag Berger Horn). Wie angekündigt, folgt nun der zweite Teil, der die Streifzüge des in Radlbrunn lebenden Autors im Industrie- und Mostviertel als buntes, reich bebildertes Panoptikum an Eindrücken wiedergibt.

Den Lesern begegnen namhafte Größen wie Erzherzog Johann als Burgherr der Feste Thernberg in der Buckligen Welt. Nicht weit davon entfernt versuchte sich Ludwig Wittgenstein mit mäßigem Erfolg als Pädagoge. Gerne erzählt der Verfasser die eine oder andere Anekdote um die wohl schillerndste Persönlichkeit, die das Triestingtal je gesehen hat. Gemeint ist Simon Graf von Wimpffen, dem der kleine, verschlafene Ort Neuhaus einst seinen Aufstieg zum mondänen Kurort verdankte.

Neben diesen Menschenbildern hat sich Robert Haderer mit dem Nachhall religiöser Vorstellungen aus einer Zeit vor der Christianisierung beschäftigt. Da und dort spürt er dem berühmten Körnchen Wahrheit nach, das jeder Sage innewohnen soll.

Haderer mag Kurioses: Weltumsegler wider Willen

Wer die bisherigen Publikationen Haderers kennt, weiß von seiner Vorliebe für Kurioses. Dem ersten österreichischen Weltumsegler wider Willen widmet er genauso ein Kapitel wie dem Architekten Fritz Malcher, der auf dem Plateau der Hohen Wand eine Wald- und Gartenstadt Wiens mit dem klingenden Namen „Heil-Land“ errichten wollte. In über 5.000 Arbeitsstunden plante dieser eine Hängeseilbahn, welche Passagiere in etwa 20 Minuten vom Karlsplatz auf den Rücken des Wiener Hausberges befördert hätte. Er beabsichtigte, die Mulde der Neuen Welt durch den aufgestauten Prossetbach zu fluten.

„Selbst einen Hafen für Wasserflugzeuge hatte der aus Baden stammende Architekt im Auge“, erzählt der Autor, dem man anmerkt, dass er nicht unglücklich ist, dass dieses Megaprojekt nie verwirklicht wurde.

Eine besondere Liebe verbindet den in Weissenbach an der Triesting aufgewachsenen Fotografen mit dem Mostviertel. Er erkundet das Reich der Schwarzen Grafen, genießt die Narzissenblüte an den Ufern des Lunzer Sees oder durchstreift den Dunkelsteinerwald. Glücklicherweise hat er dabei immer seine Kamera zur Hand. Doch auch das Ergebnis seiner Recherchen kann sich sehen lassen, sodass selbst Ortskundige bei der Lektüre dieses Werkes bisher Unbekanntes entdecken werden.

Robert Haderer, geboren am 4. Juli 1964 in Baden bei Wien, arbeitet als Fachbetreuer für Menschen mit geistiger Behinderung im zweiten Wiener Gemeindebezirk und lebt in der kleinen Weinbaugemeinde Radlbrunn im Schmidatal.

