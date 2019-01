Damit Schüler auch in ihrer Freizeit zum kreativen Gestalten motiviert werden, sind alle Geräte ab September auch in schulfreier Zeit benutzbar.

Hochwertige technische Geräte wie 3D-Drucker, Lasercutter oder eine spezielle Stickmaschine sollen in der HTL Hollabrunn schon bald auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Im September wird der neu errichtete „Maker Space“ eröffnet.

Eine selbständige Benutzung auch in den schulfreien Zeiten soll dann für alle gewährleistet sein. „Auch in ihrer Freizeit sollen die Schüler alle Geräte benutzen können und zum kreativen Gestalten motiviert werden“, freut sich Direktor Wolfgang Bodei über das neue Angebot seiner Schule. Ziel sei es außerdem, dass sich Industriepartner aus der Region mit den Schülern vernetzen und Arbeitsaufträge an sie richten.



Kompetenzen von HTL, HAK und HLW vereint

Die Zusammenarbeit mit HAK und HLW sei dabei besonders wichtig. „Unsere Schüler haben das Technikwissen. Ergänzt durch Kernkompetenzen der anderen Schulen, wie Marketing, Design oder Public Relations, ist eine komplette Produktentwicklung möglich“, unterstreicht Nanna Sagbauer, die gemeinsam mit Klaus Stocker für die Umsetzung des Projekts verantwortlich ist.

So wurde etwa die Namensfindung und Konzeption des Logos für den 1. Hollabrunner Maker Space an die HLW ausgelagert. Der Name „Clever Together“ und das Logo von Schülerin Nicola Reichel setzten sich in einem Wettbewerb durch.

Ermöglicht hat das Projekt der Sieg beim Wettbewerb „proHTL NÖ“ der Wirtschaftskammer NÖ, den die Hollabrunner HTL im Vorjahr für sich entschieden hat. 80.000 Euro konnten so lukriert werden. Auch heuer werden bis Ende März ähnlich innovative Projekte der HTLs in Niederösterreich erwartet.

Vernetzung bringt Bonuspunkte

„Bonuspunkte gibt es diesmal für die Vernetzung mit anderen höheren Schulen“, erklärt Veit Schmid-Schmidsfelden, der den Wettbewerb gemeinsam mit Helmut Schwarzl vor zwei Jahren ins Leben gerufen hat. Der Bund sorge zwar für die Basisfinanzierung der Schulen, aber für das Entwickeln innovativer Ideen, die die Wirtschaft dringend brauche, sei kein Geld da. Schwarzl hofft außerdem, auf diesem Weg mehr Frauen für die Technik begeistern zu können. „Wir haben einen Fachkräftemangel, diesen könnten wir über die Ressource Frau bewältigen.“

Auf www.prohtl.at gibt es nähere Infos zum Wettbewerb.