Florian Platz wurde bei der Generalversammlung der Trachtenkapelle (TK) Guntersdorf einstimmig zum neuen Obmann gewählt. Der 28-Jährige folgt damit Günther Mittelmaier nach, der in den vergangenen elf Jahren die organisatorischen Geschicke des Vereins lenkte.

Platz, bereits seit frühester Jugend begeistertes Mitglied der Trachtenkapelle, wird von seinem gleichaltrigen Stellvertreter Franz Rohringer unterstützt.

Fokus auf Aufbau neuer Talente

Vieles hat sich getan, nachdem Mittelmaier die Vereinsleitung 2007 von Herbert Eder übernommen hatte: Zahlreiche Neuanschaffungen wurden getätigt, viele Auszeichnungen erspielt, der Guntersdorfer Musikerball wurde ins Leben gerufen und ein Musikheim errichtet.

Nach elf Jahren entschloss sich der 53-Jährige, das Zepter zu übergeben: „Die Entscheidung ist mir wirklich nicht leicht gefallen.“ Doch mit Platz habe die Kapelle einen würdigen Nachfolger.

„Nicht zuletzt möchte ich mich bei meinen Musikkollegen für die großartige Zusammenarbeit im vergangenen Jahrzehnt bedanken“, betont Mittelmaier. Er ist seit 20 Jahren Flügelhornist und bleibt der Kapelle als Musiker erhalten.

„Den Fokus meiner Obmannschaft möchte ich ganz klar auf die Jugendarbeit, also auch auf den Aufbau neuer Talente, legen“, sagte Platz bei seiner Antrittsrede, dass dies ein zentraler Punkt für das erfolgreiche Weiterführen jedes Vereins sei. „Die bereits aktive Jugend fordere ich ausdrücklich auf, Verantwortung in der Kapelle zu übernehmen und ihre Ideen und Gedanken einzubringen“, will der 28-Jährige die TK fit für die Zukunft machen.

Er kündigte prompt die nächste Gelegenheit für Talente an, in die Welt der Blasmusik hineinzuschnuppern: Am 2. März (Samstag) findet ein „Kids & Music Workshop“ der Trachtenkapelle statt. Dabei stellen die Musiker Instrumente vor, die die Kinder ausprobieren dürfen.