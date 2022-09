Neuer Obmann für den Stadtmarketing-Verein in Hollabrunn

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Norbert Lustig, Geschäftsführer von dialog one, ist Unternehmern in Hollabrunn bereits seit 2017 als Herausgeber des Einkaufsmagazins tip bekannt. Neu in seinem Team sind Martina Bauer, stellvertretend für das Fachmarktzentrum "KAUFein Hollabrunn", und Katrin Atzmüller von der Buchhandlung Frau Hofer.

„Alleine dadurch soll auch gleich aufgezeigt werden, dass sich der Stadtmarketing-Verein Hollabrunn verstärkt der gemeinsamen Entwicklung von Innenstadt und Einkaufszentrum widmen will“, betont der neue Obmann. Weiter an Bord im Vorstand sind der bisherige Obmann Gerald Schneider, Wirtschaftskammer-Bezirksstellenleiter Julius Gelles und Friedrich Zahnt.

"Austauschen, neue Ideen einbringen ..."

„In enger Zusammenarbeit mit der HoMaG, die für die operative Umsetzung der Stadtmarketing-Aktivitäten weiterhin verantwortlich zeichnet“, will Lustig den Stadtmarketing-Verein vor allem als Plattform für die Hollabrunner Betriebe positionieren, "wo sich diese präsentieren, Erfahrungen austauschen und gerne neue Ideen einbringen können“, wie er erklärt.

Geplant sind dazu vierteljährliche Treffen, jeweils mit gleichzeitiger Präsentation der nächsten Werbeaktivitäten in der Stadt durch die HoMaG. Erster Termin: 3. Oktober 2022. Bis zu diesem Termin soll auch der in den Statuten vorgesehene Beirat installiert werden. "Gespräche für die Besetzung laufen bereits – interessierte Unternehmer können sich gerne melden", sagt Lustig.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.