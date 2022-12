Neuer ÖBB-Fahrplan bringt Verbesserung im Wochenend-Frühverkehr

Werbung

Die Fahrplanumstellungen 2022/2023 der ÖBB – diese tritt mit 11. Dezember in Kraft - erfreuen die Grünen, denn auf der Nordwestbahn ist ein weiterer Lückenschluss gelungen: Auch am Wochenende wird es künftig frühmorgens möglich sein, mit dem Zug nach Wien zu gelangen. „Viele Menschen, etwa Schichtarbeiter oder Gesundheits- und Pflegepersonal, müssen auch am Wochenende frühmorgens in Wien ankommen, um ihre Arbeitsstelle rechtzeitig zu erreichen“, weiß Landtagsabgeordneter Georg Ecker.

Konkret kommt der erste Zug an Samstagen und Sonntagen laut ÖBB-Fahrplan nun bereits um 5.22 Uhr in Wien (Hauptbahnhof) an. Bisher war die früheste Ankunftszeit 6.40 Uhr (samstags) bzw. 7.01 Uhr (sonntags). Die neuen Früh-Züge fahren ab 4.04 Uhr vom Bahnhof Retz bzw. ab 4.30 Uhr vom Bahnhof Hollabrunn ab.

Freude über kleine Fortschritte

„Seit vielen Jahren setzen wir uns für bessere Verbindungen auf der Nordwestbahn ein. Ich freue mich, dass weiterhin kleine Fortschritte erzielt werden können“, sagt Ecker. Größere Sprünge – wie etwa eine Taktverdichtung zu den Stoßzeiten – seien jedoch erst mit dem Ausbau der Infrastruktur zu erwarten.

„Der Ausbau der Schiene wurde leider im Bezirk viel zu lange verschlafen. Wir haben vor 20 Jahren schon diese Notwendigkeit gesehen. Ich freue mich zwar, dass dies jetzt angegangen wird, aber kurzfristig gibt die Bahnstrecke nicht mehr her, um noch weitere größere Taktverdichtungen vorzunehmen“, weiß der Abgeordnete, an den schon mehrmals herangetragen wurde, dass Frühdienste am Wochenende erreichbar sein sollten. „Ich freue mich, dass nun ein Schritt in diese Richtung gemacht werden kann.“

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.