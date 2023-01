Landtechnik Schuster ist "wichtiger Impulsgeber der Region"

„Es ist äußerst wichtig, Betriebe wie diese in der Gemeinde zu haben. Sie sind Arbeit- und Impulsgeber für die Region“, blickte Wullersdorfs Bürgermeister Richard Hogl vergangenen Freitag stolz in die volle, neue Halle von Landtechnik Schuster.

Der Betrieb eröffnete am Wochenende seinen neuen Standort in Grund und lud dazu Kunden, Freunde und die Landeshauptfrau ein. „Für die Zukunft ist gesorgt“, blickte Seniorchef Robert Schuster voller Stolz auf die Festgäste – und auf seine beiden Söhne, die die beiden Standorte leiten.

Starkes Wachstum führte zu zweitem Standort

Schuster gab einen Überblick über die Geschichte des Familienbetriebs, den er 1978 übernahm. Bis 2012 wurden erfolgreich Massey Ferguson Traktoren verkauft. 2012 schloss Landtechnik Schuster einen exklusiven Vertrag mit Claas, einem deutschen Landmaschinenhersteller, ab. Durch das starke Wachstum folgte bereits 2015 ein nächster Meilenstein: Die zweite Filiale in Mistelbach wurde eröffnet, diese wird von Thomas Schuster geführt und „hat sich toll entwickelt“, ist der Seniorchef glücklich.

2019 war dann klar: „Wir müssen in den alten Standort investieren“, erinnert sich Schuster. Doch dieser war nicht ideal. „Wir haben einen neuen Standort gesucht, um den Betrieb weiterentwickeln zu können.“ Dieser war in der Gemeinde bald gefunden, der Bau konnte beginnen. „Die Pferde sind gesattelt, reiten müssen die Söhne“, blickte Moderator Hans Gschwindl in die Zukunft des Unternehmens. „Und zahlen!“, fügte Schuster lachend hinzu.

„Geräte werden nicht mehr breiter, aber sie werden schlauer“

Warum der Neubau nötig war? „Die Maschinen werden immer größer“, erzählt Robert Schuster jun., der den Standort in Grund leitet, im NÖN-Gespräch. Außerdem wollte der Unternehmer ein Schulungszentrum vor Ort haben, um den Kunden auf dem Betriebsgelände mit den neuen Technologien in den Maschinen vertraut zu machen. „Die Geräte werden nicht mehr breiter, aber sie werden schlauer“, fasste Robert Schuster zusammen. Bei den wichtigen Fragen rund um Klimawandel und moderne Antriebssysteme will Landtechnik Schuster seine Kunden auch in Zukunft unterstützen.

Am neuen Standort befinden sich nicht nur Maschinenhalle und Werkstatt zu je 1.000 Quadratmeter, sondern auch Büroräume. Was die Schusters hier auf die Beine gestellt haben, gefällt auch der Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Ihr habt hier einen schönen Bogen zwischen Tradition und Innovation gespannt.“

Innovative Unternehmen sind Treibstoff für die Wirtschaft

Außerdem brauche es viel Optimismus und Mut, um einen solchen Weg nach vorne zu beschreiten, wie ihn Familie Schuster eingeschlagen hat. Solch innovative Unternehmen seien wichtig für das Land NÖ und „der Treibstoff für Wirtschaft und Arbeitsplätze“.

Ein Umstand, der der Landeshauptfrau an der Familie Schuster besonders gefiel: Seniorchefin Silvia Schuster wird oft mit Mikl-Leitner verwechselt. Sogar die Enkelkinder sollen auf die Wahlplakate zeigen, weil sie glauben, ihre Oma dort zu erkennen. „Das ist super, jetzt kann ich noch mehr Termine machen! Ich nehm‘ dich gleich mit“, schmunzelte die Landeshauptfrau.

Die Eröffnungsfeier dauerte zwei Tage, an denen sich der Betrieb der Öffentlichkeit präsentierte. Freitagabend wurde zu Schnitzel mit Kartoffelsalat eingeladen, die Feuerwehr übernahm die Ausschank. Für die guten Weine war der Kiwanis-Club verantwortlich. Am Samstag wurde zum Frühschoppen eingeladen, danach wurden Maschinen präsentiert und Fachvorträge angeboten.

Die Schusters sind zufrieden, etwa 800 Gäste pro Tag machten sich ein Bild vom Angebot von Landtechnik Schuster.

