Hollabrunner „FunCourt“ wächst weiter

Seit zwei Jahren wächst das Areal in der Aumühlgasse stetig an: Zuletzt wurde ein Tischtennistisch ergänzt und eine Asphaltstockbahn wird derzeit fertiggestellt. „2024 kommt noch ein Boulder-Turm mit Überhang zum Klettern dazu“, verrät ÖVP-Jugendgemeinderat Patric Scheuer in einem Facebook-Posting.

Mit Trinkbrunnen und WC-Anlage ausgestattet lädt die vielseitige Anlage ein, ganze Nachmittage oder Abende hier zu verbringen. Kreative Hände können sich zusätzlich an einer Sprayerwand ausleben.

Rückblick: Im Jahr 2021 wurden der Skaterpark und die asphaltierte Pumptrack-Strecke eröffnet, die auch bereits überregionale Bewerbe anziehen, wie die Austrian Pumptrack Series 2022. Im vergangenen Sommer kam der Multisport-Court, ein Ballspielkäfig für Hand- und Basketball samt Beleuchtung für die Abendstunden hinzu. Direkt nebenan kann auf einer großen Calisthenics-Anlage mit Eigengewicht sicher trainiert werden.