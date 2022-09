Neuer Weinkäse mit Blauem Portugieser aus Haugsdorf

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Um 11.30 Uhr werden Christina Rusch von der KäseStrasse sowie Toni Honsig von der Winter-Initiative der Generali ("Probus") die Gäste am Hauptplatz begrüßen. Die Entstehungsgeschichte vom mit Blauem Portugieser affinierten Weinkäse wird Reinhard A. Lechner, Ehrenobmann der KäseStrasse Bregenzerwald, schildern. Klaus Gössl spricht über die Kooperation aus Sicht der Weinstraße Weinviertel.

Warum gerade der Blaue Portugieser - den Winzer Anton Schöfmann vorstellen wird - für den neuen Weinkäse verwendet wurde, verrät Richard Klinger, Obmann des "Blauer Portugieser Club Reserve". Am Ende darf freilich eine Verkostung nicht fehlen.

Tradition seit mehr als 100 Jahren

Bereits vor mehr als 100 Jahren vertrieb die Händlerfamilie Verderber in Retz Käse aus dem Bregenzerwald. Im Jahr 1998 knüpfte Probus mit einer kulinarischen Partnerschaft zwischen der Genussregion KäseStrasse Bregenzerwald und der Weinstraße Weinviertel an diese Tradition an. Die Spitzenprodukte der beiden Destinationen wurden genussvoll vermählt.

Nun freut man sich im Bregenzerwald und im Weinviertel über neue und inspirierende kulinarische Impulse dieser bewährten Partnerschaft. Der Weinkäse wird in Handarbeit aus pasteurisierter Bregenzerwälder Heumilch hergestellt. Während seiner sechswöchigen Reifung wird dieser Käse in Rotwein eingelegt. Dieser sorgt für die Entwicklung eines ausgeprägten Rotweinaromas. Die schöne dunkle Farbe hat der Käse dem Blauem Portugieser vom Weingut Schöfmann aus Haugsdorf zu verdanken.

Hergestellt wird der Schnittkäse mit mindestens 45 % F.i.T. vom Käsemacher Molke Metzler in Egg. Er ist exklusiv bei der KäseStrasse Bregenzerwald verfügbar. Im Weinviertel wird er von Georg Urban (Eurospar Retz & Eggenburg) sowie Franz Neubauer (Retzer Delikatessen).

