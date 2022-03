Geschäftseröffnung: Guter Stoff in Hollabrunn

Seit 2017 betreiben Melanie Unger und Ewald Watzal mit stoffcity.com einen Online-Handel, dessen Lager sich in Göllersdorf befand. „Im Lockdown 2020 wollten wir aufgrund des großen Andrangs unser Lager vergrößern und hatten die Idee, dies mit einem Geschäftslokal zu verbinden“, erklärt Unger.

Fündig wurden die Unternehmer in der ehemaligen Bipa-Filiale am Gewerbering. Da das Hauptgeschäft der Stoffcity der Online-Versand ist, wäre ein Geschäft in der Fußgängerzone aus logistischen Gründen nicht machbar. Im Umkreis von 50 Kilometern rund um Hollabrunn gebe es laut Unger kein vergleichbares Geschäft für Näh- und Häkelprodukte.

Das Angebot reicht von 4.000 verschiedenen Stoffen und 2.400 Schnittmustern über Garne, Nähnadeln und Taschenzubehör bis hin zu Makramee. Alle Produkte, die im Webshop erscheinen, sind auch im Geschäftslokal erhältlich. „Somit kann man online in Ruhe vorsondieren und dann im Geschäft den gewünschten Stoff ergreifen“, erklärt die Göllersdorferin.

Das Geschäft ist derzeit montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Das Unternehmerduo ist weiter voller Tatendrang. Ziel sei es, zukünftig bis 17 Uhr und auch samstags geöffnet zu haben. Geplant sind außerdem Nähkurse, Serviceannahmen für Nähmaschinen und eine Erweiterung auf Strick-Produkte.

