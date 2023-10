MS-Patientin holte sich Therapiegeräte einfach ins Haus

Am 30. September und 1. Oktober feierte das Gesundheits- und Fitness-Unternehmen „Body Soul Energy“ in der Schulgasse 35 in Groß seine Eröffnung. Angeboten werden drei Geräte:

Die Kompressionshose „Balancer“ ist ein Massage-Gerät. In die Kammern der Kompressionshose wird in unterschiedlichen Abständen Luft geleitet, wodurch wellenförmige Massage-Bewegungen entstehen. Diese wirken gegen Verspannungen, schwere Beine und Cellulite, sie straffen die Haut und steigern den Stoffwechsel.

Durch die elektromagnetischen Wellen beim „Power Chair“ wird eine Tiefenpenetration der gesamten Beckenbodenmuskulatur erzielt. Die geschwächten Muskelgruppen, die beispielsweise durch eine Schwangerschaft gelockert wurden, können mittels der schmerzfreien Elektroimpulse ​wieder gefestigt und gestrafft werden. Diese Behandlung hilft auch gegen Inkontinenz, Blasenschwäche und sexuelle Unlust.

Der „Body Changer“ arbeitet mit hochintensiver Magnetresonanz und Hochfrequenz, um Muskeln aufzubau​en und Fettzellen dauerhaft zu zerstören. „Das ist wie Abnehmen im Liegen, eine halbe Stunde ist so viel wie 30.000 Sit-ups, ohne Muskelkater“, informiert Hausherrin Jasmin Rybar.

Die Geräte können von Mittwoch bis Freitag von 9 bis 20 Uhr sowie samstags von 9 bis 18 Uhr über die Website der Firma gebucht werden. Personen mit Herz-OPs, Metall im Körper, Blutdruck- oder Kreislaufproblemen sollten vorher mit einem Arzt abklären, ob sie für diese Therapien geeignet sind.

Ein Treffen brachte endlich Therapie-Erfolg

Jasmin Rybar, die in Groß wohnt, leidet seit 23 Jahren an Multipler Sklerose und probierte schon sehr viele Therapien aus, doch ohne Erfolg. Im Jänner organisierte sie über die Kontakte einer Freundin ein Treffen mit Menschen mit besonderen Fähigkeiten. Dabei lernte sie Manfred Kovar (Cranio-Sacral-Therapie) und Adam Aslan (Chiropraktiker, Bioenergetiker) kennen, mit deren Therapie sie endlich die ersten Verbesserungen erzielte. Seitdem fuhr sie mehrmals für die Therapie zu den beiden nach Wien, bis sie die Idee hatte, die Gesundheitsgeräte einfach nach Groß zu holen.

„Seit ich die Geräte im Haus habe, verwende ich sie fast täglich“, erzählt Rybar. Das Unternehmen „Body Soul Energy“ besteht aus Kovar und Aslan; Rybar stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung. „Der Power Chair hat mir am meisten geholfen“, erzählt sie und würde in Zukunft auch gerne einen Pensionistentag anbieten.