Frischer Wind: Tankstelle und Post-Partnerschaft übernommen

Manuel Jell, langjähriger Amateurkicker in Guntersdorf, hat die Tankstelle in der Bahnhofsiedlung Grund – eine Katastralgemeinde von Wullersdorf – übernommen. Er will frischen Wind in die ländliche Region bringen, ist neuer Post-Partner für die Orte mit der Postleitzahl 2042, also Grund, Guntersdorf, Großnondorf, Kalladorf und Obersteinabrunn – und voller Tatendrang.

Denn mit seiner österreichweit agierenden EnergieBox Vertriebs GmbH will der 39-Jährige, der in Eggendorf im Thale lebt, auch direkte Anlaufstelle und Berater im Energie-Bereich (Strom/Gas, Photovoltaik, smartHome und E-Mobilität) sein und für Nachhaltigkeit stehen.

„Gerade hier geht es darum, nah beim Kunden zu sein und jedem die Möglichkeit zu geben, ein Teil der Energiewende zu werden“, meint der Familienvater. Er verweist auf Partner wie Verbund und Kelag, Solavolta und Greenpower (Photovoltaik). Die Zusammenarbeit mit A1 Telekom Austria rundet die Servicedienstleistungen ab.

Ich gehe sehr motiviert an die Sache ran und hoffe, dass wir einen Mehrwert für die Region schaffen.“

Manuel Jell Geschäftsführer EnergieBox

In einigen Wochen soll außerdem ein „Headquarter“ im Hollabrunner Gewerbepark – direkt bei der Umfahrungskreuzung – eröffnet werden. Hier soll die Möglichkeit bestehen, sich unmittelbar mit Photovoltaikmodulen oder E-Mobilität auseinanderzusetzen.

Jell ist seit 20 Jahren im Vertrieb tätig, seit zwei Jahren ist er selbstständig. Große Unternehmen nutzen die Servicedienstleistungen der EnergieBox für ihre Endkunden. „Ich habe Kooperationen und Synergien gesucht, damit die Leute am Land eine Anlaufstelle haben“, sagt Jell. Die Tankstelle in Grund, geöffnet von 7.30 bis 19.30 Uhr, sei ein guter Treffpunkt. „Aufs Land wird gern vergessen, aber die hier Menschen haben genauso Bedürfnisse.“

Die EnergieBox-Tankstelle hat auch einen kleinen Gastro-Bereich; hier wird mit dem Hollabrunner Lokal „Bella Italia“ zusammengearbeitet. Als „halber Guntersdorfer“ könne er sich noch erinnern, dass Pizza-Lieferungen nach einem Fußball-Match lange dauerten. „Es sind Mosaiksteinchen, die ich versuche, zusammenzusetzen“, sagt Jell und freut sich über positives Feedback: „Ich gehe sehr motiviert an die Sache ran und hoffe, dass wir einen Mehrwert für die Region schaffen.“

Am Montagvormittag wurde zum offiziellen Eröffnungstermin geladen. Da schaute natürlich auch Wullersdorfs Bürgermeister Richard Hogl vorbei: „Ich freu’ mich, dass eine zweite Postpartner-Stelle in der Großgemeinde Wullersdorf in Betrieb genommen wurde.“

Adam Christian vom Post- Partner-Management überreichte an Geschäftsführer Jell und Bürgermeister Hogl philatelistische Grüße in Form individueller Postwertzeichen.