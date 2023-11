„Marina's Dorfladen“ versorgt die Immendorfer

„Die Dorfbevölkerung war betroffen von der Nachricht, dass sich die langjährige, beliebte Geschäftsfrau Daniela Vogelsinger aus privaten Gründen von ihrer Tätigkeit im Kaufhaus Bauer in Immendorf zurückzieht“, berichtet Wullersdorfs Bürgermeister Richard Hogl.

Wie berichtet, hat sich die 31-Jährige im Sommer dazu entschlossen, nach fast neun Jahren einen Nachfolger für den Nahversorger zu suchen. Diesen hat sie in Marina Wingelhofer-Krimmel gefunden. Die Landwirtin lebt mit ihrer Familie in Immendorf, sie führt das Geschäft nach einem kleinen Umbau mit neuem Konzept weiter. „Das freut die Immendorfer und Kunden aus der Großgemeinde Wullersdorf sehr“, so der Bürgermeister.

Die Postpartner-Stelle betreibt Wingelhofer-Krimmel ebenfalls weiter. Geöffnet ist Montag bis Samstag von 6 bis 11 Uhr.

Eröffnet wurde „Marina's Dorfladen“ am Wochenende mit einer kleinen Feier, zu der viele interessierte Dorfbewohner gekommen sind. Darunter waren auch Bürgermeister Richard Hogl sowie die Gemeinderäte Josef Scheibböck und Harald Weisi. „Wir haben uns bei Marina bedankt, dass sie bereit ist, den Nahversorger weiterzuführen“, wünscht Hogl der Unternehmerin viel Erfolg.