"Schönster Post-Partner im Land" am Retzer Hauptplatz

Die Aufregung in der Weinstadt war groß, als das Postamt im Frühjahr 2020 seine Pforten schloss. Immerhin eröffnete das Post- und Telegraphenamt 1984 in Retz ein eigenes Postgebäude am Hauptplatz. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Amt in Privathäusern untergebracht.

Vergangene Woche hieß es für das Gebäude: Zurück zu den Wurzeln, jedenfalls teilweise. Die Retzer Firma Hofer Media eröffnete eine neue Buchhandlung, wo auch eine Post Partner-Filiale und eine Werbearchitektur untergebracht ist. Am ersten Tag der Eröffnungsfeierlichkeiten hieß Firmenchef Günther Hofer den Hauseigentümer Lukas Fabianek willkommen und gratulierte zum Kauf des historischen Gebäudes am Hauptplatz 13. Vizebürgermeister Stefan Lang freute sich selbstverständlich ebenso über die neuen Service-Einrichtungen für die Bürger.

Für geladene Gäste sorgte der Buchautor Günther Pfeifer bei seiner Lesung für Krimispannung mit viel Lokalkolorit. Der Schauplatz für einen bizarren Mord im neuen Kriminalroman „Das letzte Achterl“ ist die Weinstadt Retz.

Zugang zur Post barrierefrei

Am nächsten Tag strömten die Gäste in das historische Gebäude, „wo auch ein barrierefreier Zugang zur Post-Partner-Filiale geschaffen wurde“, wie Postmanager Adam Christian bei der feierlichen Eröffnung betonte. Er dankte auch für den konstruktiven Dialog zwischen der Gemeinde und Hofer Media: „Was ihr geschaffen habt, ist eine ideale Kombination und die schönste PostPartner-Stelle im ganzen Land.“ Als Einstandsgeschenk gab es Briefmarken mit Firmenlogo.

Auch Bürgermeister Helmut Koch und Wirtschaftskammerobmann Alfred Babinsky schlossen sich den Glückwünschen an. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Post-Musikkapelle.

Ein Vorlesenachmittag für Kinder über den kleinen Siebenschläfer rundete die Veranstaltung ab.