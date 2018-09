Seit Montag ist das Unternehmen Bürotechnik Streif nicht mehr in der Bahnstraße 13, sondern eine Straße weiter in der Badhausgasse 14 zu finden. Am Samstag wurde dieser Umzug gebührend gefeiert und zu einem gemütlichen Abend in den Innenhof des neuen Geschäftslokals geladen.

Gründe für den Standortwechsel seien unter anderem finanzielle Aspekte gewesen. Das Geschäftslokal in der Bahnstraße war nur gemietet. „Vor zwei bis drei Jahren begann ich mit der Standortsuche und der Planung, letztes Jahr im August begannen die Bauarbeiten“, berichtete Inhaber Rene Streif. Das alte Haus in der Badhausgasse 14 wurde abgerissen und ein neues, modernes Gebäude errichtet. Auf einer Fotowand wurden die einzelnen Schritte des Projekts präsentiert.

Parallel zur Eröffnung wurde das 10-jährige Bestehen des Unternehmens gefeiert. Nachdem Rene Streif acht Jahre lang als Servicetechniker bei der Firma Canon gearbeitet hatte, beschloss der Wullersdorfer 2008, sich in diesem Bereich selbstständig zu machen, und bekam von seinem jetzigen Partner Canon ein Gebiet zu betreuen. Zunächst arbeitete Streif von zuhause, ehe er 2009 nach Hollabrunn in die Bahnstraße übersiedelte.

Das nächstes Ziel nach dem Umzug seien nun Firmenübernahmen, jedoch erst ab nächstem Jahr. „Ich habe meiner Frau versprochen, mit neuen Projekten ein Jahr Pause zu machen“, schmunzelt Rene Streif.