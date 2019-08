Bereits vor rund zehn Jahren arbeitete Harald Klement in seinem Maturaprojekt an der HAK Retz eine Standorterweiterung für das in Oberhöflein (Bezirk Horn) ansässige Autohaus der Familie aus.

In den vergangenen vier Monaten wurde diese Idee Wirklichkeit und das Unternehmen stellte im neuen Betriebsgebiet am Sandweg ein Autohaus samt Waschcenter hin. „In Oberhöflein sind wir mit dem Platz sehr begrenzt. Retz ist eine größere Stadt mit einem besseren Einzugsgebiet“, erklärt der Geschäftsführer die Entscheidung.

Anfangs wird ein Mitarbeiter am Standort Retz das Autohaus vier Tage die Woche halbtags geöffnet halten. Man hofft jedoch, das künftig ausbauen zu können. Die Werkstatt befindet sich nach wie vor ausschließlich in Oberhöflein, Fahrzeuge können jedoch in Retz angeliefert und wieder abgeholt werden. Waschanlage samt Lanzenwäsche können Kunden rund um die Uhr selbstständig nutzen.

Neues Betriebsgebiet auf 10.000 m²

Um eine entsprechende Kundenfrequenz am neuen Standort zu erreichen, holten die Klements die Firma Franz Eigl GmbH aus Zwettl mit ins Boot, die nun direkt nebenan eine Automatentankstelle betreibt.

Gemeinsam mit dem ebenfalls vergangene Woche eröffneten Penny Markt ist so auf 10.000 Quadratmetern ein neues Betriebsgebiet entstanden. „Uns war es wichtig, Synergien zu schaffen und das gesamte Grundstück auf einmal zu entwickeln“, erklärte Franz Preiß, Geschäftsführer der Eigl GmbH, bei der Eröffnung am vergangenen Samstag.

Dies zu erreichen, dauerte drei Jahre und sei nur möglich gewesen, indem die Familie Walzer als vorheriger Grundeigentümer und die Stadtgemeinde Retz die Idee unterstützten. Vom Ergebnis überzeugten sich zahlreiche Besucher beim Eröffnungsfest mit Leberkässemmeln, Freibier und einem Gewinnspiel.