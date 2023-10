Meister der verschwimmenden Grenze zwischen Wahrheit und Fantasie

Nach dreijähriger Pause brachte Rudi Bulant, Mitglied der Künstlervereinigung ARTSchmidatal, sein sechstes Buch aus der „Wende-Erzählbücher“ mit dem Titel „WeinWende“ heraus. Zehn Erzählungen haben neben dem Wein auch Zeitreisen und unerklärliche Begebenheiten zum Inhalt.

„Die Pause war Pandemie-bedingt. Mir haben meine Freunde und die Gespräche mit ihnen gefehlt. Diese waren und sind immer eine Inspiration für mich“, erzählt Bulant. Der Hobbywinzer und Edelsteinexperte lässt nicht nur diese zwei Interessensgebiete stark in seine Geschichten einfließen. Mag vieles auch fantastisch klingen, so bleibt der Physiker Rudolf Bulant stets im Bereich des Möglichen. Auf die Frage, wie viel in seinen Geschichten der Realität entspreche und wie viel erfunden sei, kommt vom Autor immer die Antwort: „Achtzig zu zwanzig oder umgekehrt.“

Wie das Cover zum „Picasso“ wurde

Das Buch-Cover entstand bei einem gemeinsamen Brainstorming im Radlbrunner Brandlhof. Bulant fragte Walter Fahringer, ob er es gestalten will. Im Gespräch mit einigen Malern der ARTSchmidatal kam auf einmal der Vorschlag von Helga Farasin: „Vielleicht könnte man das Bild im Stil von Picasso malen.“ Fahringer nahm die Idee auf und nun ziert sein Bild das Cover.

Im Buch sind aber noch mehr Werke von ARTSchmidatal-Mitgliedern zu sehen. Zu neun Geschichten kamen jeweils passende Werke von Martin Pröglhöf, Paula Foukal, Rosemarie Aumann, Marianne Nödl, Peter Hafner, Monika Bajer, Christine Frey, Christine Weiser und Martin Spiegl beigestellt. Bei der letzten Geschichte mit dem Titel „Orange Wine“ ist ein Foto aus Bulants Garten zu sehen, auf dem ein Orangenbaum abgebildet ist. Der Abschluss des Buches ist ein Gedicht mit dem Titel „Weintaufe!“.

Die Buchpräsentation soll im November stattfinden, der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.