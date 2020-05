Hollabrunner Poly ist jetzt „Expert.Schule“ .

Die PTS Hollabrunn erfüllt eine Reihe an Kriterien, um das Gütesiegel vom Bildungsministerium zu erhalten. Das E-Learning funktionierte an der Schule sehr gut, dennoch betont Schulleiter Gerald Weihs: "Wir freuen uns auf den Schulstart am 3. Juni!"