Tourismusschulen Retz: "Ein Traum ist wahr geworden"

„Ein Traum ist wahr geworden“, begrüßte Schulleiterin Barbara Sablik-Baumgartner im zur Bühne umfunktionierten Speisesaal. Ein Traum, der in einer Bauzeit von 14 Monaten nach den Plänen von Architektin Catharina Maul realisiert wurde. Begleitet von großartigen musikalischen Darbietungen und Showacts der Schüler wurde das Haus am Rupert Rockenbauer-Platz nun offiziell eröffnet.

„Echt beeindruckend, was hier unter eine motivierten und motivierenden Leitung gelungen ist“, gratulierte Bildungsdirektor Karl Fritthum. Teamgeist und Zusammenhalt seien zu spüren, wenn man in das neue Haus eintritt.

„Ich schätze die Zusammenarbeit“, betonte Ivana Solařová, die als Bürgermeisterin der Nachbarstadt Znaim ebenfalls ans Rednerpult gebeten wurde. „Das Haus hält von innen, was es von außen verspricht“, attestierte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Hier sei zu sehen, warum es sich lohnt, in die Bildung zu investieren: „Wenn man diese jungen Menschen auf der Bühne sieht, wie sie die Bude rocken, ist alles gesagt."

Bildungsminister Martin Polaschek freute sich, „den Zauber des Neubeginns teilen zu dürfen“ und über die Weiterentwicklung der Ausbildung in einer für Österreich so zentralen Branche. „Was kann jungen Menschen Besseres passieren, als hier einen wichtigen Teil des Erwachsenwerdens erleben zu dürfen?“ Eine gute, umfassende Ausbildung sei das beste Startkapital, das man den Jugendlichen mitgeben kann, so der Minister.

Nach der offiziellen Schlüsselübergabe, der Segnung des Hauses durch Bruder Johannes, Hymnen vom Brass-Quintett der Musikschule Retzer Land und einer Showeinlage der Jungbarkeepergruppe ließen sich die zahlreichen Gäste noch durchs Haus führen und kulinarisch verwöhnen.

