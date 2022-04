"Das Schönborn" präsentiert neues Gastro-Konzept

Werbung

Inmitten der Schönborner Driving Range bringt ein neues Restaurant Schwung ins Geschehen: Die Geschäftsführerin des Restaurants „Das Schönborn“ Bettina Brauchart wartet dort mit ihrem Team rund um Küchenchef Joel Mikulan und einem ganz neuen Konzept auf.

Grundlegend teilt es sich in zwei Teile auf: Das Bistro, das täglich geöffnet ist und Snacks anbietet, und das Restaurant. Dort werden seit Anfang des Jahres Speisen nach dem „Farm-to-table“-Prinzip angeboten. Unterm Strich bedeutet das, regionale Produkte aus einem Umkreis von zehn Kilometern, authentische Produkte, die größtenteils Bio-Qualität aufweisen und viele selbst gemachte Spezialitäten. „Wir machen Ganztierverarbeitung und bewegen uns in Richtung Zero Waste. Dadurch ist die Speisekarte sehr individuell und wechselt je nach dem aktuellen Angebot öfter“, erklärt Mikulan. Passend zum Konzept werden enge Partnerschaften mit den regionalen Produzenten, die sowohl Fleisch als auch Molkereiprodukte liefern, gepflegt. Die Vorteile verrät der Küchenchef: „Logistisch ist die Lage super, die Bauern sind alle in der Nähe. Ich kann kurzfristig anrufen und bekomme schnell meine Ware. In Wien wäre das wesentlich schwieriger.“

Frankophil und gut österreichisch

Aus kulinarischer Sicht bietet das neun-köpfige Küchenteam einen „guten Mix“ aus frankophiler und österreichischer Küche. Neben dem selbst gemachten Apfelstrudel und Beuschel gibt es also auch Coq au Vin. Für Vegetarier gibt’s etwa hausgemachte Rote Rüben Ravioli.

In seinen 13 Jahren als Koch hat der Wiener mit Stationen in London, Graz und Wien viele Eindrücke gewonnen. Neben der französischen Küche hat auch ein Fleischerkurs prägende Erinnerungen hinterlassen. Dadurch habe Mikulan eine andere Seite des Tiers kennengelernt: „Wenn man die Tierverarbeitung von Anfang bis zum Ende sieht, bekommt man eine ganz andere Wertschätzung für das Tier.“ Diese Erfahrungen spiegeln sich in seiner Küche wider. So produziert das Team eigene Wurst und nutzt Dry-Aging-Methoden, um das Fleisch länger genießbar zu halten. Mit den Gerichten möchte das Team zeigen, dass es mehr als Hühnerfilets und Lungenbraten gibt.

Anders als die edlen Räumlichkeiten, hochwertigen Produkte und selbst gemachten Spezialitäten ahnen lassen würden, bewegt sich das Restaurant in einem erschwinglichen Preis-Segment. Das Team habe sich an den Restaurants in der Umgebung zu orientieren. „Ich glaube, eine Familie kann am Sonntag zu uns essen gehen, ohne danach ein schlechtes Gefühl zu haben“, bringt es Mikulan auf den Punkt.

Dass nun in Schönborn ein solches Konzept gelebt wird, war nicht von Anfang an klar, das habe sich erst in konkreten Gesprächen ergeben. „Es war dann ein Glücksgriff, dass das auf beiden Seiten so gut funktioniert hat“, erzählt Brauchart.

Die Umstellung habe bislang auch für „sehr gutes“ Feedback gesorgt. „Jeder spricht davon, dass wir gesund und mit guter Qualität essen wollen und da passen unsere authentischen und ehrlichen Produkte gut dazu“, freut sich die Geschäftsführerin über die Resonanz.

