Ein neues Bürgerinformationssystem ist gerade am Entstehen: Die Stadtgemeinde installiert Infopoints am Hauptplatz, beim Bahnhof und Erlebnisbad. Bürger und Gäste haben darauf Zugriff.

Bürgermeister Helmut Koch hat schon längst den Gemeinderat informiert und den Zehn-Jahres-Vertrag mit der „WLM StadtausstellungsplanungsGmbH“ unterzeichnet. Gemeinderat Karl Breitenfelder spricht von einem Schnellschuss.

„Wir haben genug Firmen im Retzer Land, die ebenfalls diese Kompetenz und Erfahrung haben.“ Sie hätten zudem mehr Interesse daran, die Wünsche aus Tourismus, Gemeinde und Wirtschaft zu berücksichtigen. Sinnvoll wäre für ihn, die Möglichkeiten für Förderungen zu sondieren. Das gebotene System sei auch veraltet.

Breitenfelder ist selbst Unternehmer und im Wirtschaftsverein „gut.gemacht“ engagiert. „Die Stadtgemeinde hat sich mit der Wirtschaft und zwei unabhängigen Anbietern an zwei Abenden zusammengesetzt und eine gute Lösung gefunden“, erklärt Stadtchef Koch. „Wir machen jetzt nicht aus einer Mücke einen Elefanten.“

Das Gespräch bestätigt „gut.gemacht“-Chef Günther Hofer. Man habe versucht, das Beste herauszuholen. Heimische Betriebe, die im medialen Bereich tätig sind, würden am Projekt mitarbeiten. Das inkludiere Wartungstätigkeiten. „Ich weiß nicht, wie viele Förderungen wir ausschöpfen können“, soll das laut Hofer eruiert werden.

Das Projekt wird grundsätzlich über Sponsorenbeiträge finanziert: Der Betrieb, der dabei sein will, zahlt knapp 800 Euro. Man habe sich auf eine Reduktion des Betrages geeinigt. In dem Vertrag sei zudem ein Relaunch nach fünf Jahren vereinbart. Die „Stadtausstellung“ wird via Internet und App fürs Smartphone erreichbar sein.