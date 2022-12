"Lohbergl" als Generationen-Treffpunkt in Zemling

Werbung

„Wie in vielen anderen Gemeinden hatten wir in Zemling in den letzten Jahren das Gefühl, man trifft und kennt sich gar nimmer“, sagt Danielle Eder-Linder, neue Obfrau des Dorferneuerungsvereins Zemling. „Die Familien waren die ersten, die meinten, wir müssen was tun.“

Die erste Idee war ein Spielplatz. In den folgenden Gesprächen sei schnell klar geworden, dass sich der Wunsch nach mehr Miteinander durch alle Altersgruppen zieht. So entstand der „Treffpunkt Lohbergl“, erzählt Eder-Linder.

Für jeden soll's am "Treffpunkt Lohbergl" etwas geben

Es ist ein innovativer Treffpunkt für Jung und Alt, für Mobile und weniger Mobile, sportliche und eher gemütliche Zeitgenossen, Alteingesessene und Zugezogene, Zemlinger und Nachbarn, Radler und Wanderer. „Möglichst für jeden soll etwas dabei sein“, betont die DEV-Obfrau.

Dabei sollte aber kein neuer Platz angeboten, sondern vorhandener genutzt und gemeinsam an die Bedürfnisse und Wünsche angepasst werden. Ein zentraler Bewegungs- und Begegnungsraum, der Aktivitäten bündelt, so vielseitig ist wie die Ortsbewohner selbst und dabei allen kostenlos offensteht. „Ein Begegnungsort, der rasch genutzt werden kann, und mit den Jahren noch vielseitiger wird, sodass die Dorfgemeinschaft neu wachsen kann“, ergänzt Eder-Linder.

Auch der Maibaum soll künftig hier stehen

Kernstück des „Lohbergl“ ist der Generationenspiel- und -sportplatz mit Sitzgelegenheiten und Hängematte. Auch an Fahrradständer, barrierefreien Zugang, eine Hütte mit offenem Bücherregal, Wasserstelle und geöffnete Toiletten ist gedacht. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Zemling will man künftig hier den Maibaum aufstellen, zum Bewegungsworkshop und zu Spielerunden einladen.

Damit all das möglich wird, hat der DEV Zemling mit Unterstützung der Gemeinde bei der Leader-Region um eine Förderung angesucht und die Idee dieser modernen Form eines vielseitigen Dorfplatzes, der Gemeinschaftsgefühl und Gesundheit stärken soll, beim NÖ- Ideenwettbewerb eingereicht.

„So kann das Projekt von den Zemlingern mit Unterstützung von Bund, Land, Gemeinde und Europäischer Union (Leader) sowie der NÖ Dorf- und Stadterneuerung umgesetzt werden“, freut sich Eder-Linder. Die Eröffnung der Anlage soll bereits im Sommer 2023 möglich sein.

