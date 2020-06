"Binnen kurzer Zeit ist eine artenreiche Blühfläche entstanden, die für Nützlinge und andere Kleintiere einen wertvollen Lebensraum bietet“, ist Fasching begeistert von der Maßnahme beim Landschaftsteich. Zudem schütze der dichte Bewuchs den Boden vor Austrocknung, sorge für ein besseres Kleinklima in zunehmenden Hitzeperioden und sei insgesamt auch noch pflegeleichter und damit kostengünstiger.

„Die Vorteile gegenüber einem kurz getrimmten, sterilen Rasen liegen also klar auf der Hand“, betont Fasching, die sich ein generelles Umdenken wünscht: „Der Artenvielfalt zuliebe muss sich das Schönheitsideal in der Grünraumpflege wandeln. Ich hoffe dabei auf Verständnis bei all jenen, für die eine derartige bunte Vielfalt auf unseren städtischen Grünflächen noch neu und ungewohnt ist.“

Die Plattform „Hollabrunn blüht auf“ soll nun Grundpfeiler für mehr Pflanzen- und Insektenvielfalt im öffentlichen Raum sein. Ein zeitgemäßes Bepflanzungs- und Pflegekonzept soll umgesetzt werden. „Damit können künftig entsprechende Projekte unter einem Leitbild gebündelt und die Akzeptanz in der Bevölkerung für artenreiche Gemeinde-Grünflächen gesteigert werden“, ist die Stadträtin voller Tatendrang.