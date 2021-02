Die Wasserzähler in der Stadtgemeinde Hollabrunn wurden auf Funk umgestellt. Die wurde in der Dezembersitzung 2020 des Gemeinderats beschlossen und sukzessive umgestellt. Dabei ist der Wasserzähler selbst der alte geblieben. Beim gesetzlich vorgeschriebenen Wasserzählertausch, dieser erfolgt alle fünf Jahre, wurde die Zählerpatrone ausgewechselt und zusätzlich ein kleines Funkmodul auf die Patrone aufgeklipst.

Dieses Funkmodul sendet alle acht Sekunden ein Signal mit dem Zählerstand. Wenn nun auf der Straße der entsprechende Empfänger, dieser ist im Fahrzeug der Wassermonteure installiert, vorbeifährt wird das Signal empfangen und der Zählerstand ins System übertragen.

Es sei ein technischer Fortschritt in die richtige Richtung, ist Stadtrat Lukas Niedermayer über die neue Zählergeneration erfreut. Mit diesem System werde die Bevölkerung beim Ablesen entlastet, da es noch viele zum Teil gefährliche Wasserzählerschächte gebe. "Außerdem erfolgt eine Beschleunigung beim Einspielen der Daten“, sagt Niedermayer.

Thomas Bauer, der in seiner Funktion als Leiter der Stadtwerke auch für das Wasserwerk zuständig ist, sieht in der neuen Technik einen Vorteil: „Das gesamte Gemeindegebiet kann in zwei Wochen komplett abgelesen werden und es können laufend Wasserlecks frühzeitig erkannt werden – eine Investition in die Zukunft!“

Die Gemeinde informiert über die Vorteile des neuen Systems:

Das alljährliche ablesen durch die Bürger entfällt nach einem kompletten Tausch aller Zähler und Umrüstung auf das Funkmodul.

Lecks im Wasserleitungssystem der Haushalte können so frühzeitig erkannt werden. Jetzt komme es leider immer wieder vor, dass nach der Ablesung ein viel zu hoher Wert festgestellt wird. Das könne unter Umständen vermieden werden, denn das System erkennt überdurchschnittliche Verbräuche und sendet einen Alarm.

Fehler bei der Eingabe in der Verwaltung werden reduziert, da die Daten elektronisch übermittelt werden.

Die Kosten für das zusätzlich benötigte Funkmodul betragen etwas 55 Euro, die Lebensdauer des Moduls beträgt aber mindestens zehn Jahre. Die Mehrkosten belaufen sich somit pro Jahr auf 5,50 Euro und sind durch die laufenden Gebühren gedeckt.