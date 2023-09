600 Gäste im „Franz Joseph“ in Obermarkersdorf

Über 600 Gäste pilgerten zur Eröffnung des neuen Wirtshauses „Franz Joseph“, in dessen Garten eine alte Statue von Kaiser Franz Joseph thront. Moderatorin Juliane Frey begrüßte zu Beginn der Feierlichkeiten eine lange Liste an Ehrengäste - von Kräuterpfarrer Benedikt über Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer und regionale Bürgermeister bis hin zu Tourismuschef Hannes Steinacker sowie NÖ Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann. Vertreter aus Wirtschaft, Vereinen und bauausführenden Firmen ließen sich das Fest ebenfalls nicht entgehen.

Dann ergriff Stadtchef Stefan Schmid das Mikrofon und dankte dem 27-jährigen Neo-Wirten Michael Fabich für die Einladung. „Wenn jeder Besucher nur zweimal im Jahr dein Wirtshaus besucht, dann, lieber Michael, hast du genügend Wirtshausgäste“, meinte der Bürgermeister, der sich freut, dass es nach über zwei Jahrzehnten wieder ein Wirtshaus in Obermarkersdorf gibt.

Der frischgebackene Wirt erzählte über das Entstehen der Gaststätte und über die künftige Speisenauswahl. „Dass ich heute meinen eigenen Wirtshausbetrieb eröffne, noch dazu genau an dem Ort, an dem ich als kleiner Bub in den Kindergarten ging, ist für mich immer noch wie ein kleiner Traum“, freut sich der Obermarkersdorfer über diese von der Stadtgemeinde gebotene Möglichkeit. Aus einem in die Jahre gekommenen Kindergarten erfolgte der gelungene Umbau zu einer modernen, gemütlichen Stätte für gutes Essen und Trinken.

Ehrengäste bei der Eröffnungsfeier (v.l.): Heidelinde Frey, Franz Pointner, Eva-Maria Himmelbauer, Grete Platschek, Stefan Schmid, Martin Mühlberger-Wally, Kräuterpfarrer Benedikt, Johann Divotgey, Michael Fabich und Hannes Steinacker. Foto: Franz Enzmann

„Auch auf den Ursprung der Location, den Kindergarten, wird heute nicht vergessen. Es wird eine Spendenbox für herzkranke Kinder herumgereicht“, lud Moderatorin Frey ein, sich spendabel zu zeigen. Der Erlös wird an die Hilfsorganisation „Herzkinder Österreich“ überreicht.

Kräuterpfarrer Benedikt segnete gut gelaunt das Gasthaus, die Besucher und die Mitglieder der Musikkapelle - und durfte später auch ein Musikstück eigenhändig dirigieren. Übrigens auch der Wirt, der Weinbaupräsident und der Tourismuschef.

Weiter ging es mit einem Bieranstich durch Bürgermeister Schmid, der nach gelungenen drei Schlägen verkündete, dass „o'zapft is“. Das Fass Bier spendete die Brauerei Zwettler Bier. Die Weinpatin und langjährige Kindergartenhelferin Grete Platschek hob gekonnt die ersten Gläser vom Weingut Norbert Fabich - Bruder des Wirten - aus dem Holzfass. Nach der offiziellen Feierstunde spielte die Musikkapelle auf und es gab Blunzengröstl und verschiedene Häppchen. Im angrenzenden Rathaussaal sorgte die Band „Time Laspe“ für Stimmung. „Es ist ein neuer Wohlfühlort entstanden“, sagte ein sichtlich zufriedener Besucher.

Über den Wirten:

Michael Fabich ist im Obermarkersdorfer Weingut seiner Eltern aufgewachsen, besuchte dann die Tourismusschule in Retz. Nach der Matura im Jahr 2015 zog es ihn nach Kitzbühel, wo er im Rasmushof tätig war. Michael Fabich war dort einige Jahre Restaurantleiter und für den größten Weinkeller der Gamsstadt verantwortlich. Mit Ende 2022 kehrte er in seinen Heimatort zurück.