Mit einem Neujahrsempfang startete das Team der Galerie grenzART in Hollabrunn mit vollem Elan in das heurige Jahr. Bei Sekt und Brötchen wurde mit Freunden und Kunstinteressierten am vergangenen Freitag feierlich auf das neue Jahr angestoßen.

Gerda Klingler, Wolfgang Gregler und Norbert Maringer (v.l.) unterhielten sich bestens. | Jennifer Hochmayer

Auch Kulturstadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly in Begleitung von Stadtrat Karl Riepl sowie die Landtagsabgeordneten Richard Hogl und Georg Ecker waren der Einladung des Vereins gefolgt.

Obmann Robert Petschinka nutzte die Gelegenheit und stellte den zahlreich Gästen das diesjährige, vielfältige Programm der Kunstgalerie vor. Eines der vielen Highlights wird dabei unter anderen das sechstägige Symposiums „Hinter dem Horizont“ sein.