Hollabrunner Stadtmusik trumpfte auf: Eine Weltreise zum neuen Jahr

Gleich zu Beginn des diesjährigen Neujahrskonzertes ließ es Kapellmeister Herbert Klinger nicht an Einsatz missen. Stadtmusik-Obmann Karl-Heinz Jirsa begrüßte das Publikum zum 45. Neujahrskonzert. Das Dach des Stadtsaals war beim Konzert nicht undicht; Moderator Karl-Gerhard Straßl stand musikalisch "In a Gentle Rain". Natascha Hecher sang Charlie Chaplins "Smile" in einer jazzig angehauchten Version ... und lächelte selbst sehr charmant beim Applaus des Publikums. Natascha Hecher sang Charlie Chaplins "Smile" in einer jazzig angehauchten Version ... und lächelte selbst sehr charmant beim Applaus des Publikums. Bezirkskapellmeister Robert Eigner überraschte Gerhard Dungl mit der Verdienstmedaille in Gold für seine 50-jährige Tätigkeit. Ausgesprochen komisch geriet die "Mouthpiece Mania", bei dem die Trompeter ausschließlich mit ihren Mundstücken spielten. In der Pause fanden sich bei Gerhard Dungl prominente Gratulanten wie Richard Hogl oder Kornelius Schneider ein. Captain Martin Haslinger dirigierte das Jugendblasorchester mit Enterhaken und Schwert ... und war nach den "Pirats of the Caribbean" stolz auf seine musikalischen Piraten. Captain Martin Haslinger dirigierte das Jugendblasorchester mit Enterhaken und Schwert ... und war nach den "Pirats of the Caribbean" stolz auf seine musikalischen Piraten. Erstmals trat Alexander Dungl als Dirigent des Jugendblasorchesters auf und applaudierte den Musikern für ihre Unterstützung seines Debüts. Klare, prägnante Einsätze - das ist eines der Markenzeichen von Kapellmeister Herbert Klinger. Große Gesten, große Gefühle, große Stimme, so lässt sich "Diamonds are forever", gesungen von Marlene Pregesbauer, treffend zusammenfassen. Große Gesten, große Gefühle, große Stimme, so lässt sich "Diamonds are forever", gesungen von Marlene Pregesbauer, treffend zusammenfassen. Kapellmeister Herbert Klinger, Obmann Karl-Heinz-Jirsa und ein bestens gelaunter Karl-Gerhard Straßl stießen mit den Zuschauern auf 2023 an. Das Publikum dankte den Stadtmusikern mit Standing Ovation.

