Dass man es heuer nicht billig geben würde, machten die Musiker der Stadtmusik Hollabrunn beim Neujahrskonzert gleich zu Beginn deutlich. „Der olympische Geist“ hieß die Eröffnungsfanfare, die John Williams für die Sommerspiele 1988 im südkoreanischen Seoul geschrieben hat; passend zur Olympiade in Tokio im kommenden Sommer.

Mit sanft dosierter Lebensfreude ging es im Walzer „Friedenspalmen“ von Josef Strauß weiter. Moderator Karl-Gerhard Straßl erläuterte die Entstehungsgeschichte des Musikstücks, das nach der Niederlage der Donaumonarchie bei Königsgrätz im Herbst 1866 komponiert wurde. Eines von insgesamt sechs zeitgenössischen Werken, die die Stadtmusik zum Auftakt des „Hollabrunner Jahres“, wie Straßl das Jahr 2020 nannte, spielte, war die Schönbrunn-Suite, die mit einer herrlich humorvollen Kakofonie als Ouvertüre des Werks glänzte.

Die Stadtmusik auf Standby

Für ausgelassene Lacher sorgte der Auftritt Gerhard Hofbauers am Ende des ersten Teils. Kapellmeister Herbert Klinger setzte dazu an, mit dem 1. Satz der Symphonie Nr. 40 von Wolfgang Amadeus Mozart ein für ein Blasorchester außergewöhnliches Werk zu dirigieren, da platzte Hofbauer als „Müllmann“ in die Vorstellung, fand eine Fernbedienung und hatte – zum Gaudium des Publikums – eine Riesenspaß daran, die Stadtmusik nach seiner Pfeife, pardon, Fernbedienung spielen zu lassen oder auf Standby zu schalten.

Den Auftakt des zweiten Teils gestalteten die Nachwuchsmusiker der Stadtmusik unter der Leitung von Martin Haslinger. Und was die Jungen da hören ließen – insbesondere im grandiosen „Music“ von John Miles –, war mehr als eine überzeugende Talentprobe.

Ein Höhepunkt war das „Concerto for Clarinet“ vom 29-jährigen Komponisten Daniel Muck, das er dem Klarinettisten Joachim Celoud musikalisch auf den Leib schneiderte. Uraufgeführt wurde das Werk erst am 8. Dezember 2019 im Odeon Theater in Wien. Mutig von Klinger, das Klarinetten-Konzert ins Programm aufzunehmen und somit dem Publikum auch Klänge abseits der Unterhaltung „zuzumuten“. Überhaupt klangen die Stadtmusiker unter Klingers Dirigat heuer gereifter, feiner und differenzierter.

Coldplay und Champagner zum Ausklang

Mit der kraftvollen, energischen Wiedergabe von „Coldplay in Symphony“ bewiesen die Stadtmusiker, dass die Musik der britischen Band auch fürs ganz große Kino taugt. Zum Ende des offiziellen Teils ließ das Orchester noch musikalisch das „Prickelwasser“ in Strömen fließen, mit der „Champagner Polka“ von Johann Strauß Sohn. Und was darf bei einem Neujahrskonzert in keinem Fall fehlen? Der „Radetzkymarsch“. Prosit!