Das bringt 2023: In Hollabrunn wird endlich „aufgehorcht“

Das Jahr 2023 soll in der Bezirkshauptstadt allen voran die Fertigstellung des Schulcampus bringen – das mit Abstand größte Projekt, das den Schuldenstand der Gemeinde auf über 60 Millionen Euro anwachsen lässt. Mit Spannung wird außerdem die Fertigstellung der beiden Bauprojekte im Zentrum – Living City und FAWE – erwartet, die eine Belebung der Innenstadt bringen sollen.

Darüber würde sich nicht zuletzt der Obmann des Stadtmarketing-Vereins, Norbert Lustig, freuen. Nach einer „sehr sehr guten“ Wintereinkaufsnacht sei er fürs neue Jahr vorsichtig optimistisch.

Volkskultur-Festival wird mit Spannung erwartet

So stehen von 23. bis 25. März das Frühlingserwachen und am 16. Juni in Sommereinkaufsnacht am Programm. Lustig hofft, dabei über Bühnen und Attraktionen statt über Meter-Abstände grübeln zu können. „Es muss sich etwas tun draußen. Das ist der Wunsch der Geschäftsleute.“

Der Obmann will die Community wieder in Schwung bringen, Firmen werden im Rahmen des Stadtmarketing-Vereins die Möglichkeit haben, sich und ihre Leistungen vorzustellen. Der stationäre Handel soll nach Kräften unterstützt werden.

Im Reigen der zahlreichen Veranstaltungen – mit einem attraktiven Stadtsaal-Programm, die NÖN berichtete – wird das Volkskultur-Festival „aufhOHRchen“ von 22. bis 25. Juni mit Spannung erwartet, das eigentlich schon für Hollabrunns Postleitzahl-Jahr 2020 geplant war.

Reges Interesse vermeldet Stadtmanagerin Julia Katschnig indes an der nächsten Auflage der Job- und Bildungsmesse, die am 22. März in der Sporthalle und im Stadtsaal stattfindet. Die Anmeldung für Aussteller läuft noch bis 16. Jänner ( jungwirth@homag.co.at ).

