Jungbürgermeister: „Schade, dass man mir Kompetenz abspricht“

„Damit habe ich wirklich nicht gerechnet“, sagt Florian Hofmann, der jüngste Bürgermeister Österreichs, am Mittwochnachmittag am NÖN-Telefon. Bei der Gemeinderatssitzung am Montagabend (10. Juli) in Pernersdorf habe sich nämlich nicht abgezeichnet, dass die SPÖ am nächsten Tag ohne Vorwarnung alle Mandate zurücklegen und so Neuwahlen vom Zaun brechen wird. „Sie haben mir und meiner Vizebürgermeisterin sogar noch gratuliert und applaudiert“, erinnert er sich an die Sitzung.

In Vorgesprächen mit seiner ÖVP hätten die Roten zwar das Amt des Vizebürgermeisters gefordert, doch das kam für den Neo-Bürgermeister bei der jetzigen Konstellation des Gemeinderates nicht infrage. Die ÖVP hält zwölf der insgesamt 19 Sitze. Die SPÖ stellt die restlichen sieben Mandatare.

Wenn man jemanden nicht arbeiten lässt, dann kann man gar nicht beurteilen, ob er kompetent ist oder nicht. Florian Hofmann, ÖVP-Bürgermeister von Pernersdorf

„Was mich wirklich stört, ist, dass man mich nicht für kompetent genug hält, nur weil ich jung bin“, sagt Hofmann. Ihn wundert auch, dass seiner Vizebürgermeisterin Daniela Brunner die Kompetenz abgesprochen wird. Sie ist Jahrgang 1971 und sitzt seit immerhin zwölf Jahren im Pernersdorfer Gemeinderat. „Wenn man jemanden nicht arbeiten lässt, dann kann man meiner Meinung nach doch gar nicht beurteilen, ob er kompetent ist oder nicht“, versteht er das Argument der Roten nicht.

Hofmann findet es schade, dass er nun nur sehr eingeschränkt über den Sommer arbeiten kann. Konkrete Projekte, die nun zum Stillstand verdammt sind, will er nicht benennen, nur so viel: „Es gibt schon einiges, das in der Pipeline steckt und nur auf Beschlüsse wartet.“ Doch jetzt ist das Land NÖ am Zug. Es muss den Gemeinderat auflösen und einen Termin für Neuwahlen festlegen.

Was sagt er zum Vorwurf der Freiheitlichen, dass er der falsche für das Bürgermeisteramt sei, weil er kurzfristig einen Termin absagte? „Der Termin wäre heute gewesen, den habe nicht ich ausgemacht.“ Außerdem sei seit seiner Wahl zum Bürgermeister sehr viel los gewesen in seiner Gemeinde ...

Hofmann dementiert Streitereien innerhalb der ÖVP

SPÖ wie auch FPÖ unterstellen der Volkpartei interne Streiereien, die nun dazu führten, dass erfahrene Amtsträger das Handtuch warfen. „Es gibt keine internen Streitereien, das kann ich nur zurückweisen“, dementiert der neue Bürgermeister und betont: „So eine junge und dynamische Gruppe wie wir jetzt sind, gab es schon lange nicht mehr.“

Wie will Hofmann den Wahlkampf anlegen? Er wolle für das Volk weiterarbeiten, das sei ihm und seinem Team das Allerwichtigste. „Ich finde es sehr schade, dass wir nicht beweisen können, was wir können“, blickt er darauf, dass er derzeit keinen Gemeinderat hinter sich hat. Er wolle jedenfalls mit Themen in die Bevölkerung hinausgehen.

