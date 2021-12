Stefan Lang ist neuer Bürgermeister von Retz: "Packen wir's an!"

„Ich wünsche dir viel Kraft. Es scheint nicht jeden Tag die Sonne.“ Diesen Rat gab Helmut Koch seinem Nachfolger als Bürgermeister der Weinstadt Retz mit auf den Weg: Stefan Lang, bisheriger Vizebürgermeister in Retz, wurde zum neuen Stadtchef gewählt.

„Es freut mich, dass unser jüngster Altbürgermeister sich auch die Zeit genommen hat“, eröffnete Lang die Sitzung im Retzer Althof. Er wurde von der ÖVP als Bürgermeisterkandidat vorgeschlagen.

Wahlvorschlag ärgerte Liste "Wir für Retz"

Darüber mokierten sich die Mandatare der Liste „Wir für Retz“: Stadtrat Felix Wiklicky schlug Daniel Wöhrer (ÖVP) als Bürgermeisterkandidaten vor. Vor zwei Jahren sei gewählt worden, laut Vorzugsstimmen sei er es, den sich die Wähler an der Spitze von Retz wünschen. Helmut Hinterleitner (Wir für Retz), betonte, dass es sich um eine „freie Wahl“ handle, in der Gemeindeordnung sei kein Vorschlag eines Kandidaten vorgesehen. „Es gibt die Möglichkeit, einen Vorschlag zu machen“, korrigierte der Bürgermeister in spe, freilich sei es eine freie Wahl, darum sei der Stimmzettel ja auch weiß.

Die 23 Mandatare schritten zur Urne. Die Wahlhelfer Selina Siller (Wir für Retz) und Thomas Hasenöhrl (SPÖ) zählten aus: Eine Stimme war ungültig; 19 entfielen auf Stefan Lang; drei auf Daniel Wöhrer. „Ich nehme die Wahl sehr gerne an“, war Lang froh über das Vertrauen. Stefan Fehringer (ÖVP) wurde mit 21 Stimmen zum neuen Stadtrat gewählt. Eva Heilinger (ÖVP) erhielt 22 Stimmen und ist nun Vizebürgermeisterin der Weinstadt.

Neuer Stadtchef dankte seinem Vorgänger

„Ich liebe die Stadt Retz und freue mich, erster Diener dieser Stadt sein zu dürfen. Packen wir’s an, Retz hat es sich verdient“, formulierte der Neo-Bürgermeister seinen Tatendrang. Er bedankte sich bei Helmut Koch, der über 30 Jahre für die Gemeinde unterwegs war, die vergangenen sieben als Bürgermeister. „Du hast Großartiges geleistet“, zollte Lang Respekt. Er dankte seinem Vorgänger, der ganz aus dem Gemeinderat ausscheidet, auch für dessen Vertrauen. In den vergangenen zwei Jahren habe er ihn oft bei Terminen vertreten dürfen.

Nach der Sitzung verabschiedete die Retzer Stadtkapelle den Altbürgermeister im Hof des Althofs und gratulierte Lang. Als erste Amtshandlung durfte der Bürgermeister einen Marsch dirigieren. Und „weil man es sich auch mit dem Vize gutstehen muss“, durfte Heilinger ebenfalls den Ton angeben. Diese Ehre wurde auch dem Altbürgermeister zuteil, der seinen Nachfolgern vormachte, wie man schwungvoll den Dirigentenstab führt.