Radlbrunner Maximilian Pröll ist Erster unter den Weißwein-Newcomern

Jungwinzer Maximilian Pröll hat allen Grund zur Freude: Er holte sich den ersten Platz beim „Newcomer Award 2023“ in der Kategorie „Weißwein Klassik“. Der Siegerwein ist jener Grüne Veltliner, der für das Radlbrunner Weingut Pröll steht: der Weinviertel DAC Ried Lehlen 2022.

Veranstaltet wird diese Weinprämierung, an der die Absolventen der Weinbauschule Klosterneuburg der vergangenen Jahre teilnehmen dürfen, vom St. Urbanus Weinritterordenskollegium. Heuer wurden 100 Weine zur Verkostung in drei Kategorien - Weißwein Klassik, Weißwein Reserve und Rotwein - eingereicht. Ermittelt wurden die Siegerweine bei einer anonymisierten Blindverkostung einer Fachjury. Die Auszeichnung holte sich der Junior-Chef des Weinguts Pröll im Palais Coburg ab.

Auch wenn dieser Wein schon Auszeichnungen erhielt und zum Beispiel zu den auserwählten Weinen gehört, die beim Schrammel.Klang.Festival in Litschau ausgeschenkt werden, überraschte es Pröll dann doch, dass sich dieser Weinviertel DAC durchgesetzt hat. Warum? In der Kategorie „Weißwein Klassik“ hatten es neben Prölls Weißwein auch noch ein Muskateller aus der Südsteiermark und ein Riesling aus Poysdorf ins Finale geschafft. „Es ist eigentlich eher schwierig, mit einem neutralen Wein wie dem Weinviertel DAC gegen solche duftigen Weine zu bestehen. Darum hat es mich überrascht, dass ich mich durchsetzen konnte“, war die Freude bei Pröll umso größer. Vor allem, weil der Weinviertel DAC „das Steckenpferd unseres Betriebs ist“.

Die Weine dieser drei Jungwinzer standen im Finale um den Newcomer Award 2023 (v.l.): Valentin Oppenauer, der mit seinem Riesling 2022 auf dem 2. Platz landete; Maximilian Pröll, der sich mit einem klassischen Weinviertel DAC der Ried Lehlen durchsetzte und den ersten Platz belegte, und Marcus Adam, der mit seinem Muskateller ACA 2022 überzeugte. Foto: Martina Lex

„Er schmeckt mir heuer sehr gut“, sagt Maximilian Pröll über den Siegerwein, der in einer der besten Lagen des Weinguts wächst. Die Kombination aus guter Lage, Südhang und dem kräftigen Lössboden sei Garant für guten Wein. Mit 12,5 Prozent Alkohol sei der Weinviertel DAC sehr trinkfreudig, er besticht durch das klassische „Pfefferl“ und ist vielschichtig, beschreibt Pröll, der dem Wein durch seine Säure auch eine gewisse Lagerfähigkeit zuschreibt.

Maximilian Pröll ist glücklich mit der Auszeichnung, denn damit findet er sich in einer Reihe mit anderen Spitzenweingütern wieder. „Man muss immer den Zug nach oben haben“, will Pröll seine Weine Jahr für Jahr besser machen und freut sich, wenn sie in Fachmagazinen gelistet werden.

Die Arbeit im Weingarten und im Keller teilen sich die Familienmitglieder. „Die Entscheidungen im Keller treff' aber ich“, gibt der Juniorchef die Marschrichtung vor. Bei der Kellerarbeit will er so wenig wie möglich in den Wein eingreifen. „Mein oberstes Ziel ist es, den guten Boden und die Lage in die Flasche und ins Glas zu bringen.“

Dabei ist der Klimawandel natürlich ein Thema, das den Jungwinzer beschäftigt. Augenmerk legt er hier auf die Bodengesundheit, vor allem auf den Begrünungsanbau, damit mehr Wasser gespeichert wird. Das kostet zwar mehr Arbeit und Zeit, bringe aber langfristig Erfolg. Ein zweiter Punkt, den Pröll aufzählt, ist die Ertragsregulierung im Weingarten.

Der Jungwinzer selbst trinkt gerne kräftige Weine, der Weinviertel DAC Ried Lehlen 2022 sei „ein super Allrounder“, weil er nicht zu schwer und nicht zu leicht ist. Damit kann er auch bei Prölls Kunden punkten: „Er ist unser meistverkaufter Wein.“

Die Siegerweine des „Newcomer Awards 2023“

Kategorie „Weißwein Klassik“:

Maximilian Pröll aus Radlbrunn mit seinem Weinviertel DAC Ried Lehlen 2022

mit seinem Weinviertel DAC Ried Lehlen 2022 Valentin Oppenauer aus Poysdorf mit seinem Riesling 2022

Marcus Adam aus Leutschach (Südsteiermark) mit seinem Muskateller ACA 2022

Kategorie „Weißwein Reserve“:

Johannes Haimerl aus Gobelsburg (Kamptal) mit seinem Kamptal DAC Reserve GV Ried Redling 2021

Martin Heinzl aus Zellerndorf mit seinem GV Fass 1 Reserve Altenberg 2021

Weinkönigin Sophie Hromatka aus Oberwölbling (Traisental) mit ihrem GV by Sophie Ried Antingen 2021

Kategorie „Rotwein“: