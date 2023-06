Öffi-Test an der B 4: Die Grünen auf Umwegen

„Wenn man von Maissau aus im Nachbarort Ravelsbach etwas aus der Apotheke braucht, benötigt man ein Auto – oder sehr viel Zeit“, berichtet Ecker. Denn die Busverbindungen gibt es frühmorgens (5.42 und 7 Uhr), zurück kann man aber erst am Nachmittag fahren. „Wir sprechen hier von Alltagswegen, von einer grundlegenden Versorgung am Land. Und die ist mit diesem Öffi-System nicht gegeben“, betont der Abgeordnete.

Neben der Apotheke sei in Ravelsbach derzeit von Maissau aus auch noch die nächste praktische Arzt-Ordination, die nächste Zahnärztin, der nächste Postpartner oder die Polizeistation, ergänzt Elfriede Hofmann von den Grünen Maissau. Und: „Die Mittelschule befindet sich dort. Zu den Sprechstunden der Lehrer müssen die Eltern kommen.“ Immerhin sei Ravelsbach nur schlanke 3,2 Kilometer entfernt.

Mangelhaft sei aber auch die Verbindung in die Bezirkshauptstadt, von Maissau rund 25 Kilometer entfernt. Amtsbesuche dort seien mit den Öffis aufgrund langer Warte- bzw. Fahrtzeiten de facto nicht praktikabel. „Es ist fast eine Tagesreise, nur um auf der BH etwas zu erledigen“, konstatieren die beiden Grünen.

„Muss ein Grundangebot an Mobilität geben“

Dabei, so Hofmann: „Man glaubt, es sind nur ältere Personen, die Öffis nutzen, aber das ändert sich: Es sind auch viele Junge, die auf das Auto verzichten wollen.“ Zuzügler seien in Maissau ebenso willkommen wie in jeder anderen Gemeinde. Und viele Menschen können sich gar kein Auto leisten, merkt Hofmann an: „Für all diese Gruppen muss es ein Grundangebot an Mobilität geben.“

Während die Anbindung nach Wien über den Bahnhof Limberg/Maissau grundsätzlich recht gut angenommen wird, seien die Verbindungen in die umliegenden Städte abseits der Franz-Josefs-Bahn kaum nutzbar. „Weder in die Bezirkshauptstädte Hollabrunn und Horn noch in die für viele Pendler wichtige Stadt Stockerau gibt es vormittags Verbindungen“, sagt Ecker. „Ich muss einen Riesenumweg machen und mein Mann muss mich deshalb jeden Tag vom Bahnhof abholen", klagt eine Pendlerin, die die Grünen im Zug treffen. Es sei äußerst ärgerlich, dass es keine Verbindung nach Stockerau gibt, sagt sie.

„Großer Bus fährt nur am Morgen und am Abend – und dann fast leer“

Um eine flexiblere Versorgung mit Öffis zu ermöglichen, brauche es unbedingt eine Lösung mit Anruftaxis oder Kleinbussen in der Region, sind die Grünen überzeugt, auch als Zubringer zum Bahnhof Limberg: „Der große – meistens überdimensionierte – Bus fährt nur am Morgen und am Abend und dann fast leer; auch deshalb, weil man Richtung Maissau lange warten muss.“

Ecker hatte daher einen Antrag im Landtag eingebracht, in dem er ein klar definiertes Grundangebot an Mobilität für Niederösterreich forderte. Dieser wurde jedoch von der schwarz-blauen Regierungsmehrheit abgelehnt. „Wir wollen endlich auch in ländlichen Gebieten die Wahlfreiheit. Menschen ohne Auto müssen ebenso am öffentlichen Leben teilnehmen können wie jene, die eines besitzen. Wir werden nicht aufhören, dies einzufordern“, untermauert der Grünen-Abgeordnete.

Der Bus-Fahrplan aus Sicht von Maissau (Wienerstraße):

893 Mo-Fr Maissau ab 05.42 Ravelsbach an 05.46

804 Mo-Fr Maissau ab 07.00 Ravelsbach an 07.04

894 Mo-Fr Maissau ab 14.11 Ravelsbach an 14.15

894 Mo-Fr Maissau ab 15.43 Ravelsbach an 15.47

894 Mo-Fr Maissau ab 17.28 Ravelsbach an 17.32

Ravelsbach (Hauptplatz) – Maissau:

894 Mo-Fr Ravelsbach ab 06.50 Maissau an 06.55

894 Mo-Fr Ravelsbach ab 07.05 Maissau an 07.10

894 Mo-Fr Ravelsbach ab 14.34 Maissau an 14.39

893 Mo-Fr Ravelsbach ab 18.32 Maissau an 18.36

804 Mo-Fr Ravelsbach ab 19.24 Maissau an 19.28