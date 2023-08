Wein und „Fusion Kitchen“ in Hollabrunns Pfarrgasse

Koch Nicolas Engel hatte schon länger den Traum vom eigenen Lokal. „Als ich hörte, dass Ingo Maurer einen Nachfolger für sein Marcellas sucht, habe ich mich relativ schnell dafür entschieden, in meiner Heimatstadt ein Lokal aufzumachen“, erklärt der Hollabrunner. 2006 hat er die Lehre als Koch und Kellner begonnen; es folgten Stationen bei Wagners Wirtshaus in Hollabrunn und dem Restaurant Wolf in Langenlebarn. „Ich habe von Christoph Wagner sehr viel mitgenommen und er hat sich für mich gefreut, dass ich ein Lokal aufmache“, zeigt sich Engel dankbar.

Im Angebot sind Aufschnittplatten, regionale Käsesorten und Aufstriche. Es werden auch zwei Mittagsmenüs – eines davon mit Fleisch und Fisch, das andere vegetarisch – zur Auswahl stehen. Als Beispiel nennt der Koch hausgemachte Ravioli, aber auch asiatische und mediterrane Speisen möchte er in seiner „Fusion Kitchen“ zubereiten. Alle Speisen wird es auch zum Mitnehmen geben.

Bald wird der Unternehmer auch eine Facebook-Seite erstellen, wo regelmäßig die Mittagsmenüs gepostet werden. Vom Biohof Mattes in Großstelzendorf werden viele Produkte bezogen, wie zum Beispiel der Wildschweinschinken. „Nico’s Auszeit soll ein Ort sein, an dem man angenehm ein Achterl Wein trinken kann“, erklärt der Gastronom. Zu den angebotenen Weinen zählen unter anderem der „Helental Kellerei Jungwild Rosé“, „Berger DAC“ und „Seifried Rosé Frizzi-Frazzi“.

Feierten die Eröffnung (v.l.): Simon Bauer, Michael Heinzl, Christoph Bauer und Nicolas Engel. Foto: Belinda Krottendorfer

Die Räumlichkeiten bieten 16 Sitzplätze im Inneren, zwölf Sitzplätze und drei Stehtische im Innenhof. Das Lokal werde auch mit der Veranstaltungsstätte „Location 2020“ kooperieren, mit der es sich derzeit bereits den Innenhof der Pfarrgasse 4 teilt.

Wie entstand die Idee zum Namen „Nico‘s Auszeit“? „Ich war in Kärnten auf Urlaub und war dort in einem Lokal, das Auszeit hieß. Der Name hat mir gut gefallen“, erklärt der Unternehmer.