"Das ist es!" Seit 10 Jahren mit Begeisterung am Filmset

Es gibt Berufe beim Film, die bleiben dem Publikum zwar nicht verborgen, weil sie in Form von Requisiten und detailreich ausgestatteten Szenerien jederzeit sichtbar sind, aber benennen könnte ihn der durchschnittliche Zuschauern wahrscheinlich nicht. Setrequisite beziehungsweise Szenenbildassistent nennt sich das Berufsbild, das Saskia Köck aus Niederfladnitz seit bereits 2012 ausübt. Zu ihrem Job bei dem TV-Film „Karl der Große“ kam sie „durch einen Zufall“, wie sie in einem NÖN-Interview selbst erzählt.

Köcks Heimatort war selbst öfter Kulisse für Serien. In „Julia eine ungewöhnliche Frau“ spielten einige Szenen in Niederfladnitz. „Auch Tom Turbo war schon in meinem Heimatort. Bei diesen Dreharbeiten war ich als kleines Kind dabei und beobachtete das Geschehen.“ Später traf sie im Beruf einen Kollegen von den damaligen Dreharbeiten wieder, der sich erinnern konnte die kleine Saskia des Öfteren darauf hingewiesen zu haben, leise zu sein. „Heute müssen wir darüber lachen“, erzählt Saskia Köck.

Über ihren zufälligen Berufseinstieg, ihre Begeisterung für den Job und detailverliebtes Tüfteln sprach die NÖN mit Saskia Köck. Dabei erlaubt sie einen kleinen Einblick hinter die Kulissen ihrer vielfältigen Tätigkeit.

NÖN: Wie wurden Sie Setrequisiteurin?

Saskia Köck: Für den historischen TV-Film „Karl der Große“ wurde ein barockes Pferd gesucht (Friese) und ich war bereit mit meinem Pferd bei diesem Projekt mitzuwirken. Da sich die Regisseurin sehr spontan für ein anderes Pferd entschied, schrieb ich eine E-Mail an den Außenrequisiteur und fragte ihn, ob ich nicht trotzdem mitarbeiten könnte. Da genau in dieser Woche Personalmangel am Set war, versuchten sie es mit mir. Nach ein paar Tagen am Set wurde mir klar, dass es genau das ist, was ich machen möchte! Also gab ich alles und zeichnete mich durch mein Engagement aus.

Es war also „learning by doing“ für Sie als Quereinsteigerin?

Köck: Die damalige Setrequisiteurin nahm sich meiner an und zeigte mir die wichtigsten Kniffe in diesem Beruf. Später arbeitete ich noch bei anderen mit, um verschiedenste Arbeitsweisen kennenzulernen. Natürlich muss ich zugeben, dass ich es als Quereinsteigerin nicht leicht hatte und mich immer wieder aufs Neue beweisen musste. Aber nach circa fünf Jahren war ich bereit um meine Arbeit selbstständig ausführen zu können und sie erfüllt mich bis heute. Ich liebe meinen Beruf!

Wie viel Spaß macht das Tüfteln an einer Szene – und wie viel Arbeit?

Köck: Der Bereich Ausstattung ist sehr vielseitig. Von der Gestaltungsmöglichkeit eines Raumes, der Recherche über verschiedenste Themen und Jahrzehnte, die Organisation und der Betreuung am Set. Vor einem Dreh wird mit Regie, Kamera und Produktion abgeklärt, was man in einer Szene zeigen möchte und wie man diese realisieren kann.

Viele kreative Köpfe lesen ein Drehbuch und haben Ideen zur Umsetzung, doch diese muss man mit Regie und Kamera abklären, um einen reibungslosen Drehtag zu ermöglichen. Da ich mich immer weiterentwickeln möchte, bin ich nicht nur in der Setrequisite tätig, sondern auch seit einem Jahr als Ausstattungsassistentin. Dabei unterstütze ich meinen Ausstatter bei der Entstehung eines Films. Das heißt „Ja“ es steckt viel Arbeit hinter so einem Projekt, aber es macht auch sehr viel Spaß.

Was genau sind Ihre Aufgaben als Setrequisite?

Köck: In der Vorbereitungszeit muss ich das Drehbuch lesen und ausarbeiten. Danach verlade ich mein Werkzeug und einen Teil der wichtigsten Hauptspielrequisiten in den Bus, da diese personalisiert werden müssen. Bei den Dreharbeiten bin ich zuständig für die Vorbereitung der Requisiten am Set und die Requisitenvergabe an die Schauspieler.

Durch stetige Umpositionierung der Kamera kommt es zu verschiedenen Blickrichtungen einer Szene, wodurch sich Anschlüsse ergeben. Da die Szenerie immer gleich aussehen muss, bin ich dafür verantwortlich, die Requisiten detailgetreu zu halten. Bei historischen Requisiten ist es auch meine Aufgabe, diese den Schauspielern zu erklären.

Dazu kommen: Betreuung der Komparsen und deren Requisiten, spontanes Handeln bei Bedarf (Reparatur von Requisiten, Organisation von neu gewünschten Requisiten), das Einrichten des Sets nach Kamera, Requisitenversorgung. Da Markenprodukte nicht rechtefrei sind, ist es auch meine Aufgabe, diese aus dem Bild zu halten oder zu überkleben.

Wie detailverliebt sind Sie?

Köck: Ich denke, dass ich sehr detailverliebt bin – aber das ist auch erforderlich bei diesem Beruf. Man muss sehr viel über Dinge recherchieren und umso mehr man weiß, desto genauer kann man auf seine Arbeit eingehen. Wenn man einen historischen Film dreht, muss man genau wissen, in welcher Zeit man sich befindet. Wie haben die Menschen in dieser Zeit gelebt? Hatten sie Strom? Gab es fließend Wasser? Was war deren Zeitvertreib, Kommunikationsmittel und vieles mehr. Dementsprechend muss man auch die Räume einrichten.

Man begibt sich in eine andere Welt. Zum Beispiel anhand von Lichtquellen, die sich über Jahrzehnte verändern, von der Fackel zur Petroleumlampe, bis zur heutigen Glühbirne. Aber genau das macht meinen Job so interessant.

Was war die bisher größte Herausforderung in Ihrem Job?

Köck: Die Spontanität, die man am Set oft haben muss, weil sich situationsbedingt Sachen immer wieder ändern. Die große Herausforderung besteht darin, dass ich jeden Tag eine Anzahl von „kleinen Problemen“ lösen muss. Zum Beispiel: Der Riemen der Tasche reißt. Durch verschiedenste Situationen habe ich gelernt, mit Stress umzugehen und mich im Kopf frei für neue Dinge zu machen.

Welche Szenerie aus Niederfladnitz würden Sie gerne mal für eine Serie oder einen Film einrichten?

Köck: Mich würde es begeistern, eine große Tafel im Schloss Karlslust zu gestalten, mit dem dazugehörigen Blumenarrangement, dem Kerzenlicht und den ausgiebigen Köstlichkeiten darauf. Diese Festlichkeit würde Ende des 17. Jh. spielen und Graf Trautson hätte seine Gäste zum ersten Mal geladen.

