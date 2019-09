Mehr als 20 Zweitklässler der Mittelschule Hollabrunn durften bei der Klassenaktion des SK Rapid Wien einen Schultag beim Rekordmeister verbringen. Im Allianz-Stadion in Hütteldorf erlebten die Kids mit ihren Lehrern Johannes Zechmeister und Werner Althammer einen spannenden Vormittag mit einer Führung durchs Rapid-Museum und einen Stadionrundgang, der zu den VIP-Räumen, Logen, zum Pressekonferenzraum, in den Spielertunnel, in die Spielerkabinen und natürlich auf den Rasen führte.

Am Trainingsareal folgte ein Torwandschießen samt Ballgeschwindigkeitsmessung und Abschlussmatch. Beschenkt mit einem Goodie-Bag für jeden Schüler ging’s dann wieder heim nach Hollabrunn.