Schüler stellen Stühle in Hollabrunn aus.

Bereits vor Jahren hatte Alexandra Lausch, Lehrerin an der Neuen Mittelschule Hollabrunn, mit einer Schulklasse alles Mögliche und Unmögliche im Stil des niederländischen Malers Piet Mondrian verfremdet: Bilderrahmen, Geschirr, eine Gießkann, Stofftaschen und – einen Stuhl. Dieser Stuhl fand nun bei ihren derzeitigen Schülern großen Anklang und so entstand die Idee, Stühle im Stil diverser Künstler zu gestalten.

In Zweiergruppen suchten sich die Kids einen Künstler ihrer Wahl und begannen mit der Grundierung der bereitgestellten Sessel. Dann folgte der Entwurf und schon bald waren interessante Ergebnisse zu bewundern.

Insgesamt wurden 13 Stühle gestaltet, die nun in Geschäften am Hollabrunner Hauptplatz und in der Fußgängerzone betrachtet und „besessen“ werden können; bei Cecil, Columbus Reisen, Farben Burkert, Hairsalons.at by Martin Hammerschmid, Hansaton, Humanic, Optik Kelterer, Modehaus Schneider, Mühlberger Shoes & Bags, Schneider Reisen sowie im Bürgerservice der Stadtgemeinde. Die Ausstellung läuft bis Ende November.