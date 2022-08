Weinbrunnen-Zeit Noch ein Monat bis zum Retzer Weinlesefest

In Retz laufen die Vorbereitungen fürs berühmte Weinlesefest. Foto: Buchgraber

E in weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekanntes Spektakel nähert sich mit großen Schritten. Von 23. bis 25. September geht das 67. Weinlesefest in Retz über die Bühne. Das Fest, wo Wein statt Wasser aus dem Brunnen am Hauptplatz fließt.