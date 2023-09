Orgelkunst lockt viele Kunstsinnige nach Ziersdorf

Komponist Thomas Daniel Schlee gratulierte den Künstlern nach diesem musikalischen Nachmittag. Besonders freuten sich die Organisatoren, die Organistin Elisabeth Ullmann und Wolfgang Bigenzahn über das starke Interesse an diesem Konzert. Die nächste Gelegenheit bietet sich unter dem Motto „Klangvielfalt der Stimme" beim Chor-Orgelkonzert am Sonntag, 17. September, um 16 Uhr. Zu hören sind Elisabeth Ullmann an der Orgel und der Chor Momentum Vocal Music unter der Leitung von Simon Erasimus.

Der von Erasimus 2018 gegründete Chor ist bereits international gefragt. „Eines der interessantesten jungen Ensembles im deutschsprachigen Raum“, meint etwa klassikbegeistert.de. Der Chorleiter selbst sang nicht nur im Wiener Musikverein und Konzerthaus, sondern unter anderem auch in der Elbphilharmonie Hamburg sowie in der Philharmonie de Paris. Es werden Werke von Heiller, Guilmant, Brahms, Ligeti und Bach zu hören sein.

Mitglieder der Pfarre versorgen die Besucher nach der Veranstaltung mit einem Imbiss. Die Aufführung findet in Kooperation mit Radio Klassik Stephansdom statt und kann am 23. Oktober um 22 Uhr nachgehört werden.