Les Bleus oder die „die Karierten“? Seit Mittwoch stehen die WM-Finalisten fest: Am Sonntag, dem 15. Juli, treffen die Fußball-Nationalteams von Frankreich und Kroatien im Luzhniki-Stadion in Moskau aufeinander.

Am letzten Wochenende der WM – am Samstag (14. Juli) findet das Spiel um Platz 3 statt – ist beim Public Viewing am Hollabrunner noch viel Programm angesagt: Nach dem Match am Samstag lädt DJ Rainer Schober zum Tanzen und Feiern ein. Der Finaltag wird von der Samba-Raggae-Band „Batala Boom“ mit ihren mitreißenden Rhythmen eingeläutet (ab 16 Uhr).

„Die ersten Tage sind großartig gelaufen. Bis zu 400 Fußballfans fanden sich Abend für Abend am Hollabrunner Hauptplatz ein“, berichtet Organisatorin Barbara Sturmlechner. Selbst der Regen, der bei manchen Matches über die Fußballfans hereinbrach, tat der Stimmung keinen Abbruch.