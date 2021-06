Belohnung für Hinweise auf Retzer Bankräuber .

Noch immer flüchtig ist der Bankräuber, der am 12. Mai zur Mittagszeit die Raiffeisenfiliale am Retzer Hauptplatz überfallen und sich mit der Beute aus dem Staub gemacht hat. Für seine Ergreifung wurde nun eine Geldbelohnung in Höhe von 1.500 Euro ausgelobt. Die Staatsanwaltschaft gab Fotos des mutmaßlichen Täters zur Veröffentlichung frei.