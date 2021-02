Das Interesse, sich testen zu lassen, ist so groß, dass die Gemeinden im Bezirk das Angebot der Teststationen erweitern: Im Hollabrunner Stadtsaal werden zwei zusätzliche Testtage am Mittwoch und Sonntag eingeführt. Somit wird in der Bezirkshauptstadt an vier Tagen getestet.

In Haugsdorf – hier werden die Tests am Donnerstag durchgeführt – wurde die Teststraße aus Platzgründen von der Rotkreuz-Ortsstelle in die Volksschule nach Auggenthal verlegt. Zusätzlich gibt es nun auch Sonntagvormittag in Sitzendorf an der Schmida die Möglichkeit, den kostenlosen Service für einen Covid-19-Antigen-Schnelltest in Anspruch zu nehmen.

Die Gemeindechefs sind froh, dass die Teststationen gut genutzt werden, die Testzeiten werden bei Bedarf angepasst. Anmeldung: www.testung.at

Covid-Teststraßen im Bezirk:

Haugsdorf: Donnerstag, 17 bis 20 Uhr in der Volksschule Auggenthal 156

Hollabrunn: Dienstag, 13 bis 18 Uhr; Mittwoch, 15 bis 20 Uhr; Freitag, 13 bis 18 Uhr; Sonntag, 13 bis 18 Uhr im Stadtsaal (Josef Weisleinstraße 11)

Retz: Dienstag, 16 bis 20 Uhr; Freitag 15 bis 20 Uhr in der BH-Außenstelle (Althofgasse 9)

Sitzendorf: Sonntag, 8 bis 11 Uhr in der Volksschule (Schulgasse 7)

Ziersdorf: Freitag, 10 bis 15 Uhr im Konzerthaus Weinviertel (Horner Straße 7)