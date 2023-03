Alexander Lang präsentiert sein erstes Kinderbuch

„Es macht mich schon sehr stolz, mein erstes Kinderbuch in Händen halten zu können“, strahlt Alexander Lang. Der Magersdorfer hat immer schon geschrieben, er hat bereits in seiner Kindheit kleine Gedichte für Kalender verfasst, war später journalistisch tätig.

Das Talent zum Schreiben ist dem 53-Jährigen sicher in die Wiege gelegt: Sein Vater Emmerich Lang, der im Jahr 2006 verstorben ist, ist bis heute als Schriftsteller und Lyriker weit über die Region hinaus bekannt.

Ein Verlag fragte bei Lang an, ob er sich vorstellen könnte, ein Kinderbuch zu schreiben. Sofort sagte er nicht zu, denn der zweifache Vater war nicht sicher, „ob ich das überhaupt kann“. Aber lange hat es nicht gedauert, und die ersten Geschichten sprudelten aus ihm heraus. Er schrieb sie nieder, schickte sie an verschiedene Verlage, die allesamt begeistert waren.

Erschienen ist nun die erste Erzählung im Buchschmiede-Verlag und trägt den Titel „Die unglaubliche Geschichte von Tollpatsch“. Darin geht es um ein Teenager-Mädchen namens Annika, das mit seiner Mutter ständig umziehen muss. Davon hat sie zwar die Nase voll, dennoch begibt sich das Gespann auf eine abenteuerliche Reise in ein fremdes Land. Und da hört die tollpatschige Annika die Geschichte einer Kronprinzessin, die so ungeschickt war, dass sie nur noch Tollpatsch genannt wurde. Welch unerwartete Wendung diese Geschichte nimmt, können die Leser selbst herausfinden.

„Balduin der Heiler“ ist bereits fertiggeschrieben

Langs Kinderbuch gibt es nämlich auf allen gängigen Bestellplattformen, sowie im Buchhandel, „natürlich auch bei Frau Hofer in Hollabrunn, Retz und Eggenburg“, freut sich Lang, in seiner Heimat vertreten zu sein.

Der Autor hat selbst eine Tochter im Teenageralter, die sein Erstlingswerk mit „ganz gut gelungen“ beurteilt. Die nächste Geschichte ist bereits fertiggeschrieben: „Baldiun der Heiler“ ist ein kleiner Kobold, der auserwählt wurde, alles, was lebt, heilen zu können, und so viele Abenteuer erlebt.

„Jetzt kann ich endlich alles, was in meinem Kopf herumschwirrt, veröffentlichen“, erzählt Lang schmunzelnd, dass er Gefallen am Märchenerzählen gefunden hat. Geschichten wie jene von Tollpatsch und Balduin fallen ihm meistens beim Spazierengehen mit seinen beiden Hunden ein, manches Mal auch beim Abwaschen. Wer Gefallen an den Erzählungen findet, darf sich freuen: Alexander Lang hat noch viele Ideen, die er zu Papier bringen will.

