Persönlichkeiten, die sich im Land Niederösterreich besonders um die Tourismuswirtschaft verdient gemacht haben, werden mit dem Tourismuspreis ausgezeichnet.

Die drei stolzen Preisträger des Jahres 2018 wurden Anfang vergangener Woche im Congress Casino Baden von Landesrätin Petra Bohuslav vor den Vorhang geholt: Das Mailberger Weingut Hagn freute sich über den Preis in der Kategorie „Gastgeber“, die Burgruine Aggstein (Bezirk Melk) in der Kategorie „Sonderpreis“. Zeno Stanek, Intendant vom Schrammel.Klang.Festival in Litschau (Bezirk Gmünd), holte sich den Sieg in der Kategorie „Ehrenpreis“.

Erst auf den zweiten Blick erschließt sich, dass aus dem Bezirk Hollabrunn gleich zwei der drei Preisträger kommen: Maximilian Deym nahm als Geschäftsführer der Schlossgut Schönbühel Aggstein AG den Preis für die Burgruine entgegen. „Ich bin gern ein Hollabrunner“, sagt Deym von sich selbst. Zumindest am Wochenende, denn nur dann kommt der 51-Jährige nach Hause zu seiner Frau und den drei Kindern. „Pendeln wär’ nicht möglich“, erzählt er pfeiferauchend im NÖN-Gespräch. Das war ihm und seiner Frau Veronika bewusst, als er vor sechs Jahren zum Gesamtgeschäftsführer der Schlossgut Schönbühel Aggstein AG bestellt wurde. „Meine Frau ist ein unglaubliches Organisationsgenie. Sie ist brillant und hält mir den Rücken frei.“

Besucherzahl gesteigert

Mit Deym als Geschäftsführer brach für den land- und forstwirtschaftlichen Betrieb eine neue Ära an. „Davor ist die Burgruine nur nebenbei mitgelaufen. Das geht so aber nicht“, legt der Hollabrunner den Fokus auf die Gesamtheit des Betriebs. Seitdem erfreut sich die Burgruine über 70.000 bis 80.000 Besucher pro Jahr, um etwa 30.000 mehr als noch 2013.

Wie das geht? „Man muss sich mit Haut und Haaren verkaufen“, lacht Deym. Gemeint ist das Herzblut, das er und seine Mitarbeiter in die Entwicklung stecken. „Wir sind ein privater Betrieb und wir wollen aus unseren privaten Mitteln einen Beitrag zur Entwicklung der Region leisten.“ Die Ruine Aggstein sei längst zur Landmark der Wachau geworden, aber: „Da geht noch mehr“, verfolgt der Familienvater eine Vision, die auch Eigentümer und Mitarbeiter mittragen.

"Ohne Vision kann man nur verwalten"

Maximilian Deym verbindet mit der Winzerfamilie Hagn übrigens nicht nur der Tourismuspreis 2018, sondern auch deren Heimatgemeinde: Neun Jahre – von 1998 bis 2007 – hat er die Gutsverwaltung des Schlosses Mailberg geleitet. Zu dieser Aufgabe sagte er damals sofort Ja: „Du siehst etwas und hast eine Vision. Die ist zwar unfinanzierbar und undurchführbar, aber du hast ein Bild vor dir.“ Ohne Vision könne man nur verwalten, und das wollte und will der Hollabrunner nie. Das Schloss Mailberg erweckte Deym zwar aus dem Dornröschenschlaf, doch vor elf Jahren trennte sich sein Weg von jenem des Malteser Ritterordens.

„Es war ein Glücksfall, dass ich die Schlossgut Schönbühel Aggstein AG kennengelernt habe“, sei er zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Aber was war zwischen Mailberg und dem Arbeitsauftrag in der Wachau? „Da habe ich in einer Bank gearbeitet“, sagt Deym, aber ohne jene Begeisterung in seiner Stimme, die zu hören ist, wenn er von seinem aktuellen Arbeitsplatz erzählt. „Ich hab’ dort einfach Geld verdient, das war unbefriedigend.“ Warum? „Du hast keine Verantwortung, keine Entscheidungsmöglichkeiten, kannst nicht kreativ sein und nichts entwickeln.“