„aufhOHRchen“-Auftakt: „Lasst die Spiele beginnen!“

Kultur.Region.Niederösterreich-Holdinggeschäftsführer Martin Lammerhuber sprach bei der Eröffnung des 28. NÖ Volkskulturfestivals allen Beteiligten aus der Seele: „Nach drei Jahren kann nun endlich die 28. Auflage stattfinden!“ Das „Ohr“ in „aufhOHRchen“ spiele darauf an, dass es eine Sehnsucht der Menschen ist, gehört zu werden. „Dieses Festival ist Begegnung und Austausch. Diese Nachhaltigkeit muss sich widerspiegeln“, appellierte Lammerhuber an das Publikum in der Alten Hofmühle.

Besonders hob er das Wirken von Stefan Ostermann hervor, Projektleiter des Festivals, der als Andenken eine Kellerkatze von Künstler Günter Stockinger und Kellergassen-Obmann Manfred Breindl überreicht bekam.

Das Volkskultur NÖ-Team sorgt für einen reibungslosen Ablauf (v.l.): Pressereferentin Doris Zizala, Projektleiter Stefan Ostermann, Fotograf Wolfgang Brandstetter, Eva Zeindl (Handwerk & Tracht) und Christina Strasser (Tanzforum Niederösterreich). Foto: Grünauer

„I gfrei mi so, das ist mein erstes aufhOHRchen in dieser Position“, strahlte Manuela Göll, Festivalleiterin und Geschäftsführerin der Volkskultur Niederösterreich. Ihr gratulierte Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer: „Es ist ein Programm, das sich sehen und vor allem hören lassen kann. Man merkt, wie viel Herzblut drinsteckt.“ Damit dankte sie allen Mitwirkenden für ihr Engagement.

In diesem Rahmen wurde auch die aufhOHRchen-CD präsentiert, eine Sammlung aus drei Jahrzehnten des Volkskulturfestivals. Bürgermeister Alfred Babinsky durfte ein Exemplar entgegennehmen: „Es war uns eine Herzensangelegenheit, dass wir das Festival verschieben durften. Ich bin stolz auf alle, die hier sind und mitmachen!“

Auf ein tolles Festival-Wochenende: Dorli Draxler mit dem steirischen Gast. Foto: Grünauer

Weit angereist war ein treuer Besucher des NÖ Volkskulturfestivals, und zwar aus Thal bei Graz. Mit einem Glaserl Wein stieß er im Rahmen des Eröffnungskonzerts mit Dorli Draxler, der ehemaligen Chefin der Volkskultur NÖ, an.

Schwermut trifft auf Leichtigkeit

Musikalisch war der Abend ein Crossover-Konzert, denn es traf Volksmusik auf Klezmer. Einerseits präsentierte die „Weinviertler Kirtagsmusik“ Walzer, Polkas und Märsche im Sinne der Weinviertler Gemütlichkeit. Andererseits tauchte das Publikum mit dem Musikschulensemble „(k)ratz fatz“ ein in die teils schwermütige, teils fröhliche Welt der jüdischen Musik. Beide Musikrichtungen wurden auf der Bühne unter der Leitung von Musikschuldirektor Martin Haslinger vereint, was auch an die Geschichte der jüdischen Mitbürger erinnern sollte.

Großen Anteil am Eröffnungskonzert hatte Virtuose Aliosha Biz, der an der Violine das Publikum in seinen Bann zog und bei der Moderation seinen Humor bewies. Geboren in Moskau als Kind einer aus Österreich vertriebenen Familie, gilt er als Meister der Klezmer-Musik. Ein wahres Gustostückerl zum Auftakt des „aufhOHRchen“-Wochenendes in Hollabrunn, dem Haslinger noch hinzufügte: „Lasst die Spiele beginnen!“