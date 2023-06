NÖ-Wettbewerb In Niederfladnitz arbeitet der beste Dachdecker-Lehrling

Landesinnungsmeister Friedrich Sillipp mit Sieger Jakub Duraj, Anita Gschwantner (Velux Österreich) Foto: LBS Langenlois

N iederösterreich bester Dachdecker-Lehrling kommt aus Niederfladnitz! Jakob Duraj von der Firma Springer holte sich beim Landeslehrlingswettbewerb in der Landesberufsschule Langenlois den Sieg vor Kilian Wagner aus Waidhofen an der Ybbs (Fuchsluger Dach) und Daniel Sonnleitner aus Hollenstein an der Ybbs (Planbau Holz).

Binnen sechs Stunden mussten die Teilnehmer eine Flächendeckung in Faserzement-Doppeldeckung inklusive Kehlausdeckung mit eingebundener Herzkehle erstellen – eine absolut herausfordernde Aufgabe, wie Friedrich Sillipp, der Landesinnungsmeister der Dachdecker, Glaser und Spengler in NÖ, betonte: „Ich gratuliere allen Teilnehmern zu ihren großartigen Leistungen und bin sehr stolz auf den Nachwuchs im niederösterreichischen Dachdeckergewerbe.“ Als Preis gab es für die drei Erstplatzierten Dachdecker-Hammer-Trophäen in Gold, Silber und Bronze samt Urkunden sowie einen nach Rang gestaffelten Geldpreis der Landesinnung. Alle teilnehmenden Lehrlinge erhielten darüber hinaus Sachpreise der Sponsoren (BMI Austria GmbH, Swisspearl Österreich GmbH, Tondach Gleinstätten AG, Velux Österreich GmbH und Würth HandelsgesmbH). Die ersten beiden werden Niederösterreich beim Bundeslehrlingswettbewerb in November in der Steiermark vertreten. Jakob Duraj stammt aus der Slowakei und absolviert in Niederfladnitz eine Doppellehre als Dachdecker und Spengler.