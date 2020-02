Die Wullersdorfer ÖVP hat Kabarettist Wolf Gruber eingeladen, um die Besucher des Gemeindesaals am Samstag, 29. Februar, zu unterhalten. Der 50-Jährige, der als Motivations-Comedian bekannt ist, tritt um 19.30 Uhr (Einlass bei freier Platzwahl ist ab 18.30 Uhr) auf die Bühne.

Die ÖVP will damit etwas Gutes tun: Mit den Einnahmen des Benefiz-Kabaretts wird das Hollabrunner Hilfswerk unterstützt.

„Feuer und Flamme“ ist bereits sein achtes Kabarett-Programm. Hier vereint er seine beiden Leidenschaften, Menschen zu unterhalten und Menschen zu motivieren. Gruber überrascht sein Publikum mit neuen Denkansätzen und wissenschaftlichen Fakten in gewohnt lustiger Manier.

Wer sich überzeugen will, ob man Grubers positive Energie wirklich bis in die letzte Reihe spürt, kann sein Glück am NÖN-Gewinntelefon versuchen: Die ersten beiden Anrufer, die am Freitag, 28. Februar, um 12 Uhr durchkommen, haben je eine Karte für das Kabarett in Wullersdorf gewonnen.

NÖN-Gewinntelefon: 050/8021-2020