In Hollabrunn gab's sechs Finaltickets für die Talente-Show

Als unglaublicher Artist erwies sich der 13-jährige Emilio Brumbach. Balancieren auf wackligem Untergrund in größer Höhe oder Jonglieren mit Tennisschlägern auf übereinander gestapelten Skateboards – bei diesen Fähigkeiten des jungen Dietmannsdorfers (Gemeinde Brunn an der Wild) kam das Publikum gar nicht mehr aus dem Staunen heraus.

Die 19-jährige Magdalena Hahn sang sich mit dem Song „Riptide“ in das Finale. Die Lehramtsstudentin aus Gföhl begleitete ihren Gesang selbst auf ihrer Gitarre und überzeugte auf der Bühne mit ihrem grandiosen musikalischen Talent.

Gänsehautfeeling pur war bei der nächsten Kandidatin angesagt: Bassgitarre, Ukulele, Schlagzeug und Co. – Marley Wildthing aus dem Bezirk Mistelbach verkörperte alle Instrumente mittels Loops in nur einem Song und das als Ein-Frau-Band! Mit ihrer Eigenkomposition schaffte es die 31-Jährige ins Finale.

Eines der heiß begehrten Tickets holte sich auch die Band „Herzensmusik“. Die 21-jährigen Musikerinnen Carina Reischer und Johanna Krottendorfer aus Maissau präsentierten den Song „My love is your love“ von Whitney Houston und sagen sich damit in die Herzen des Publikums.

Künstlername steht für "Love yourself"

Mit ihrer grandiosen Leistung beeindruckte auch die nächste Gewinnerin das Team rund um Andy Marek. Die Songwriterin Lisa Fletzberger, mit dem Künstlernamen Lys, möchte mit ihrer Musik ein Zeichen in dieser schnelllebigen Zeit setzen. „All meine Lieder haben eine besondere Message. Daher rührt auch mein Künstlername Lys, der für Love yourself steht.“ Die 25-jährige Augenoptikerin aus der Nähe von Gaweinstal bot ihre Eigenkomposition „Feuerwerk“ dar und sorgte für tobenden Applaus.

Ein Ticket für das Finale ergattere weiters die 18-jährige Vanessa Weissenberger aus Purkersdorf. Die Kindergartenpädagogin in Ausbildung erwies mit ihrem selbstgeschriebenen Song „Ich weine für dich“ mit ihrer kraftvollen Stimme als wahres musikalisches Talent auf der Bühne des Hollabrunner Stadtsaals.

"Die jungen Leute haben unglaubliches Talent"

Auch bei der bereits zwölften Auflage der Show brachten die Teilnehmer Andy Marek und sein Team ins Schwärmen: „Ob Artist, Musiker oder Songwriter, die jungen Leute haben ein unglaubliches Talent.“ Am 18. November heißt es für die sechs Gewinner des Halbfinales noch einmal ihr Können unter Beweis zu stellen. Dem Gewinner des Finales in Tulln winken rund 2.000 Euro in bar.

Die Kandidaten:

Marlene Fehringer

Georg Dotsenko

Janine Ruhdorfer

Emilio Brumbach (im Finale)

Magdalena Hahn (im Finale)

Adriana Fabiani

Marley Wildthing (im Finale)

Carina Reischer und Johanna Krottendorfer (im Finale)

Lisa Fletzberger (im Finale)

Emilia Gesselbauer

Vanessa Weissenberger (im Finale)

Judith Blaim

