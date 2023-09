Trio in Hollabrunn weiter: „Houston, dass die Fenster wackeln!“

Im 14. Jahr des NÖN-Wettbewerbs ist Andy Marek selbstverständlich noch immer unangefochtener Jury-Präsident und ausgesprochen beliebter Moderator der Live-Shows - sowie hilfreicher Tippgeber für die Kandidaten.

Mit ihrer Singer/Songwriter-Ausstrahlung konnte die 14-jährige Victoria Chrubasik die Jury als „Gesamtpaket“ überzeugen. Die Wiener Neustädterin, die den bezirkseigenen Termin nicht wahrnehmen konnte, punktete mit einer intimen Version von Nina Chubas „Neben dir steh ich immer so neben mir“. Das tat die junge Dame ganz und gar nicht und schaffte es damit „lässig“, wie Marek sich freute, in die Live-Show am 20. Oktober daheim in Wiener Neustadt.

„Julian the Singer“ in Lederhose und Bierzelt-tauglich

An Selbstbewusstsein mangelte es dem Zellerndorfer Julian Götzinger (14) bei seinem Auftritt vor der Jury keineswegs. Er legte mit einem für ihn komponierten Song los, der - neben dem Outfit in Lederhose - erahnen ließ, in welche Richtung eine mögliche Karriere gehen sollte: „So schaut's aus!“ „Wos wa wenn“, der zweite Titel von „Julian the Singer“, wie er sich selbst bezeichnet, war ebenso Bierzelt-tauglich. Da setzte auch ein wenig die Kritik von Marek nach ein paar schiefen Tönen im Refrain an.

Weniger „Wo sind die Hände“, sondern mehr Wert auf den Gesang zu legen, empfahl der Chefjuror dem „Singer“. Aber, „wir suchen ja Talente“, und somit bekam Julian seine Chance, sich am 28. Oktober in Mistelbach zu beweisen: „So schaut's aus im Schneckenhaus!“ (Liedzitat).

Sorgen um die Glasscheiben im Saal

Beinahe aus den sprichwörtlichen Latschen wäre die Jury bei der 19-jährigen Maryan Rahbari gekippt. Die schmetterte ein „I have nothing“ Whitney Houston-like in den Raiffeisensaal, dass sich Marek um die Glasscheiben des Raumes besorgt zeigte: „Houston, dass die Fenster wackeln.“

Die junge Dame aus Oberstinkenbrunn hat bereits Erfahrung mit Castings. Im zarten Alter von elf Jahren nahm sie an der deutschen Version des „Supertalents“ recht erfolgreich teil, allerdings auf der Oboe. Dieses Instrument wird Maryan in Kürze am Konservatorium in Wien studieren. „Großes Kino, was du machst“, lobte Marek und gab noch den einen oder anderen Tipp für die Vorausscheidungen. Selbstverständlich nicht nur ihr, sondern allen dreien, die sich in Hollabrunn qualifiziert hatten. So mancher Gänsehaut-Moment dürfte da bei den Live-Shows garantiert sein.

"Houston, dass die Fenster wackeln", war Andy Mareks Kommentar nach der Performance von Maryan Rahbari (19) aus Oberstinkenbrunn. Foto: Christian Pfeiffer

Bühnenpräsenz ist eine der größten Eigenschaften des Zellerndorfers Julian Götzinger (14), der die Jury mit dem eigenen Song "So schaut's aus" überzeugte. Foto: Christian Pfeiffer